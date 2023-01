Dicembre piovoso, ma non basta: il 2022 è stato anno asciutto in Veneto

Nonostante un dicembre con precipitazioni superiori alla media, il 2022 è stato un anno con poche piogge in Veneto. Arpav ha diffuso il rapporto regionale sulla risorsa idrica aggiornato allo scorso 31 dicembre. Nel mese scorso, rispetto al periodo 1994-2021, l'acqua piovuta è stata il 35% in più. Ma se si guarda la tabella riferita all'intero anno la percentuale è negativa: -32%. Quindi, nel 2022 è piovuta circa un terzo in meno di acqua rispetto alla media degli anni precedenti

«Nelle Dolomiti, il mese di dicembre è stato uno dei 10 più miti degli ultimi 30 anni e le temperature elevate hanno favorito la fusione del manto nevoso - ha aggiunto Arpav - Da ottobre a fine dicembre il deficit di precipitazione nevosa è circa il 20% nelle Dolomiti e il 10% nelle Prealpi. In fase di ricarica la falda grazie alle precipitazioni di fine novembre e della prima metà di dicembre ma la situazione di scarsità di acqua, anche se in generale miglioramento, permane su buona parte dell'alta pianura».

A livello di bacino idrografico, infatti, rispetto alla media 1994-2021, sono state riscontrate condizioni nella media solo su due bacini: Fissero-Tartaro-Canal-Bianco (-4%) e sul Po (-7%). Più grave il deficit pluviometrico negli altri, tra cui quello dell'Adige (-25%). Ed anche il livello Lago di Garda, seppur in lieve crescita in questo mese di gennaio, alla data del 31 dicembre si è mantenuto decisamente basso rispetto al livello medio mensile.