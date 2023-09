In 300 scendono in piazza contro degrado e insicurezza a San Bonifacio

Mercoledì sera, 20 settembre, circa 300 cittadini hanno partecipato alla protesta organizzata in Piazza Costituzione, a San Bonifacio, per chiedere maggiore sicurezza. Il presidio, davanti al municipio, è stato organizzato Maicol Faccini, rappresentante di Forza Nuova nell'Est Veronese, il quale ha chiesto a tutti di scendere in piazza senza bandiere o simboli di partito. Un invito rispettato da chi ha preso parte alla manifestazione, in cui si sono visti solo alcuni tricolori.

«I fatti accaduti negli ultimi giorni a San Bonifacio sono stati tanto frequenti quanto gravi - ha commentato Faccini - Dall'aggressione agli esercenti di alcuni negozi, costretti anche a chiudere prima, ai furti di bicicletta, fino all'aggressione alle forze dell'ordine. La nostra risposta, la risposta della gente comune, si è alzata e centinaia di sanbonifacesi hanno ri-occupato ciò che troppe volte è stato teatro di degrado ed insicurezza. Una grande manifestazione pacifica e serena dove tutti hanno partecipato in modo apartitico e senza schemi ideologici, dove si è ritrovata una comunità che, uscita dalle proprie case, ha voluto richiamare l’attenzione sul bene della convivenza comune, e sul senso di presenza fisica sul proprio territorio come esigenza di ogni singolo cittadino».

E al termine della manifestazione, Faccini ha ringraziato tutti i partecipanti ed ha dato un nuovo appuntamento per il 4 ottobre, quando dalle 19.30 un corteo partirà da Piazza Costituzione e passando per le vie del centro arriverà alla stazione.