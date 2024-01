È stato prorogato ad Atv l'affidamento del servizio di trasporto pubblico fino al 2026

«Tre anni di proroga e settanta milioni di investimenti da parte di Atv, per acquistare nuovi autobus green, realizzare infrastrutture per una mobilità collettiva più sostenibile, sviluppare nuove tecnologie per migliorare l'informazione e semplificare l'accesso ai mezzi pubblici». Sono questi i contenuti che l'azienda, attraverso una nota, riferisce essere presenti nella deliberazione con cui «la Provincia, in qualità di ente di governo del trasporto pubblico, ha prorogato ad Atv la gestione del servizio per i prossimi 3 anni, fino al 31 dicembre 2026, in attesa di approntare la gara che individuerà il futuro gestore di tutti i servizi di trasporto, compreso il filobus».

Si tratta, spiegano sempre da Atv, di «una decisione presa in conformità alla normativa europea e nazionale di settore, in particolare del decreto legislativo 4/2022, che prevede la possibilità di prorogare l'affidamento all'attuale gestore, qualora quest'ultimo si vincoli ad effettuare significativi investimenti orientati alla sostenibilità ed al miglioramento del servizio, tali da produrre effetti positivi anche oltre la scadenza della proroga». In tale prospettiva, dunque, è previsto da parte dell'azienda «un ampio programma di interventi di miglioramento del servizio mettendo in campo l'investimento più importante della sua storia, pari ad oltre 70 milioni, a fronte della gestione della rete per i prossimi 3 anni».

Sempre da Atv chiariscono che si tratta di «una scelta che avrà importantissime ricadute positive sul territorio: consentirà infatti fin da subito ai veronesi di beneficiare di un sostanziale salto di qualità del sistema di trasporto pubblico, permettendo a quest'ultimo di arrivare all'appuntamento con la gara contando su una struttura già pronta ad integrare il nuovo filobus all'interno di un più ampio sistema di mobilità collettiva moderno e sostenibile». In particolare, dall'azienda fanno sapere che «il piano economico finanziario (PEF) presentato da Atv prevede dunque di investire 40,7 milioni per il servizio urbano di Verona, 28,1 milioni per il trasporto extraurbano e 500 mila euro per la rete urbana di Legnago». In base a quanto si apprende, tale investimento «servirà soprattutto al rinnovamento della flotta, che in capo al triennio sarà interamente servita da e-bus in città e in gran parte da mezzi a metano a grande capacità in ambito extraurbano».

Il suddetto piano prevede nello specifico «l'acquisto di 52 autobus elettrici per Verona che andranno ad integrare la flotta dei 38 mezzi della rete filoviaria, raggiungendo così l'obiettivo di un trasporto pubblico cittadino ad emissioni zero». In provincia è previsto entrino in servizio «85 bus, 70 dei quali alimentati a metano e 15 a gasolio». L'obiettivo, secondo quanto è stato annunciato da Atv, è quello di «arrivare coprire la maggior parte del servizio provinciale con mezzi a gas naturale e di limitare alle sole corse di rinforzo l'impiego delle residue motorizzazioni più inquinanti». Sempre per il servizio urbano di Legnago «è stato preventivato l'acquisto di un ulteriore bus elettrico».

Per quanto concerne le infrastrutture, da Atv spiegano che i nuovi mezzi richiedono «adeguati impianti di rifornimento» e proprio per questo l'azienda ha già programmato la realizzazione di «nuove strutture di erogazione del metano in alcuni punti strategici della provincia, e di una nuova stazione di ricarica per gli e-bus a Legnago oltre a quella già avviata per la rete cittadina nel compendio di via Avesani». Il tutto per «un investimento complessivo che supera i 13 milioni».