Francesco è il primo nato del 2024 in Veneto all'Ospedale della donna e del bambino di Borgo Trento

«Un dolce benvenuto va al primo nuovo veneto del 2024, Francesco Sordo, nato un minuto dopo la mezzanotte all’Ospedale della Donna e del Bambino di Borgo Trento, a Verona, e congratulazioni ai suoi genitori, Michael ed Elisa». Con queste parole il presidente del Veneto Luca Zaia ha voluto salutare il primo nuovo nato di quest'anno nella nostra Regione. Sempre nell'ospedale veronese durante la notte di Capodanno sono inoltre venuti alla luce altri due piccoli, un bimbo e una bambina.

Il presidente del Veneto Zaia ha quindi voluto ringraziare tutti i lavoratori e i volontari che durante i festeggiamenti del Capodanno si sono messi a disposizione della collettività: «Mentre tutti festeggiano, - ha dichiarato il governatore - c’è chi, ogni anno, mette a disposizione tempo ed energie al servizio della comunità per rispondere alle chiamate di aiuto di chi è in difficoltà».

Ancora, lo stesso governatore Luca Zaia ha quindi aggiunto: «Nel rinnovare i miei auguri di buon inizio 2024, un sentito ringraziamento va a coloro che a partire da ieri sera, in particolare, si sono prodigati per assicurare a tutti noi un sereno passaggio all’anno nuovo. Mi rivolgo, in particolare, a tutti i medici e operatori sanitari che hanno assistito i pazienti nelle situazioni di emergenza di questa notte, soprattutto nei vari accessi al pronto soccorso, e agli agenti in servizio delle forze dell’ordine, polizia di Stato, carabinieri, guardia di finanza, vigili del fuoco, polizia locale e volontari che hanno presidiato il nostro territorio. Solo Cortina - ha sottolineato Zaia in conclusione - ha visto ben 82 interventi di soccorso».