Due persone ferite scoppiando petardi a Capodanno: portate in ospedale in codice rosso

Un grave incidente durante i festeggiamenti di Capodanno è stato segnalato nel Comune di San Giovanni Lupatoto. Secondo quanto riportato dai soccorritori del Suem 118 intervenuti sul posto, due persone avrebbero infatti riportato «gravi danni alle mani e ustioni al volto» a seguito dello «scoppio di petardi durante i festeggiamenti per l'ultimo dell'anno».

L'episodio, in base a quanto si apprende, sarebbe avvenuto quando era trascorsa da circa una ventina di minuti la mezzanotte in via Zinelli. Sul posto sono giunte un'ambulanza infermierizzata, un'automedica e l'ambulanza soccorritori. Presenti inoltre i carabinieri. I due feriti sono quindi stati portati d'urgenza, in codice rosso, presso l'ospedale di Verona Borgo Trento.