Ondata di calore, pre-allerta a Verona. In arrivo temperature percepite di 36 gradi

Nelle prossime ore, a Verona, sono previste temperature in aumento fino a sfiorare i 36 gradi. E da domani, 21 giugno, in base ai dati diffusi dalla protezione civile, è stata segnalata una pre-allerta gialla per il caldo, con temperature che alle 14 potranno arrivare a 32 gradi ed un calore massimo percepito fino a 36.

Un caldo estivo che proseguirà anche nei giorni successivi con una prima grande ondata di calore. La situazione climatica è dunque potenzialmente a rischio, soprattutto per la popolazione più anziana.

COSA SONO LE ONDATE DI CALORE

Le ondate di calore si verificano infatti quando si registrano temperature molto elevate per più giorni consecutivi, spesso associate a tassi elevati di umidità, forte irraggiamento solare ed assenza di ventilazione. Queste condizioni possono rappresentare un rischio per la salute della popolazione, soprattutto nei sottogruppi con una limitata capacità di termoregolazione fisiologica o con una ridotta possibilità di mettere in atto comportamenti protettivi.

Tra le categorie più a rischio ci sono anziani, neonati e bambini, donne in gravidanza e chi soffre di malattie croniche. Si tratta di persone vulnerabili al caldo che, a causa di fattori clinici, ambientali e socio-economici, vanno tutelate e monitorate durante le ondate di calore.

I RISCHI

I rischi che si corrono esponendosi a lungo a temperature elevate possono essere disturbi lievi, come crampi, svenimenti, edemi, o di maggiore gravità, come congestioni, colpi di calore e disidratazione. Condizioni di caldo estreme, inoltre, possono determinare un aggravamento delle condizioni di salute in chi soffre di patologie croniche pre-esistenti.

COSA FARE

Per ridurre le conseguenze nocive delle ondate di calore bastano una serie di semplici abitudini comportamentali e di misure di prevenzione. Il primo consiglio è di evitare l'esercizio fisico e di non uscire nelle ore più calde. Quindi evitare l’esposizione diretta al sole tra le 11 e le 18. E poi è bene bere molta acqua e mangiare frutta fresca. Soprattutto per gli anziani è necessario bere anche se non si sente lo stimolo della sete. Altri suggerimenti sono quelli di non bere alcolici e di moderare l'assunzione di bevande contenenti caffeina.

Infine, non dimenticarsi degli animali domestici, ricordando di dare loro molta acqua fresca, meglio se in una zona ombreggiata.