"Il pompiere amico dei bambini", una giornata con i vigili del fuoco per i piccoli pazienti di Pediatria a Verona

Nel loro giorno di riposo, 45 vigili del fuoco coordinati dall’ingegner Rodolfo Ridolfi, hanno mostrato giovedì le loro manovre spettacolari ai bambini ricoverati in Pediatria all'ospedale di Verona. Come riportato da Aoui Verona in una nota, i piccoli pazienti e i loro genitori si sono disposti davanti ai finestroni del quinto piano dell’Ospedale della donna e del bambino ben prima che cominciasse l’esercitazione, così hanno assistito anche ai preparativi dei mezzi nei due piazzali attorno all’edificio. Con le scale aeree i pompieri sono saliti davanti alle vetrate e salutato i bambini, ma hanno anche simulato la calata della bandiera con metodo “Saf” (speleo-alpino-fluviale) e lo spegnimento di un incendio.

Poi una piccola delegazione di 6 vigili, tutti in possesso di tampone Covid negativo, sono saliti in reparto per portare gadget e far provare gli elmetti ai bambini. Accolti dal direttore della Pediatria C, professor Giorgio Piacentini e dalla coordinatrice infermieristica Mariangela Susi, si sono fermati per soddisfare tutte le loro curiosità. Con l’occasione, la visita dei vigili è proseguita, in accordo con l’Ufficio Tecnico dell’Aoui Verona, per una reale esercitazione tecnica con la valutazione delle vie di fuga e dei piani di evacuazione predisposti dall’Azienda, che sono risultati adeguati ed efficienti.

«È molto importante, per i nostri piccoli pazienti, ricevere visite di questo tipo - ha spiegato il professor Piacentini, - innanzitutto perché li distrae per un po’ dalla loro condizione di ricoverati e poi perché sentono che fuori c’è un mondo che è interessato a loro e che li aspetta. Queste attività sono molto importanti e con gli amici dei Vigili del Fuoco le abbiamo riprese dopo l’interruzione per il Covid».

«Anche i Vigili del Fuoco di Verona sono impegnati in Emilia Romagna per l’alluvione - ha aggiunto l’ing Ridolfi -, nonostante questo nel nostro giorno libero non abbiamo voluto spostare questo appuntamento. Sappiamo che per i bambini è importante, ma lo è anche per noi. Portare un po’ di distrazione ai pazienti, dà anche a noi tanta soddisfazione e energia».