«Alcuni medici denunciano di aver avuto poche dosi di vaccino antinfluenzale»

Il picco potrebbe arrivare a gennaio, ma l'influenza stagionale ha già cominciato a diffondersi in Veneto, dove però la fornitura di vaccini è stata inizialmente carente. La presenza del virus nel territorio regionale si è manifestata precocemente rispetto alle attese, in particolare tra i giovani in età scolare. Le assenze per malattia si susseguono nelle classi e l'ondata di contagi da coronavirus rende anche più complicata la diagnosi, dato che i sintomi sono simili. «Eppure diverse segnalazioni da parte di medici di medicina generale denunciano la scarsità di dosi di vaccini ricevute, sia antinfluenzale sia anti-Covid-19. Alcuni riferiscono di averne ricevute meno della metà rispetto all’anno scorso, di averne già terminato la disponibilità e di non poter più, quindi, soddisfare le richieste degli assistiti, nemmeno se si tratta di soggetti fragili. Un quadro emergenziale che impone urgenti soluzioni», hanno dichiarato i consiglieri regionali del Partito Democratico Anna Maria Bigon, Giacomo Possamai, Vanessa Camani, Jonatan Montanariello, Francesca Zottis e Andrea Zanoni, i quali hanno presentato un'interrogazione in Regione.

«I medici - evidenziano i consiglieri regionali - riferiscono inoltre di non avere certezza alcuna in merito a ulteriori forniture. Avviene pertanto che gli assistiti debbano rivolgersi ad altri soggetti autorizzati per la somministrazione dei vaccini, in particolare alle farmacie, ma non tutte hanno stipulato apposite convenzioni, perciò molte persone si trovano disorientate e, se non hanno la possibilità di spostarsi con mezzi propri o con mezzi pubblici, si vedono costrette a rinunciare a questa fondamentale forma di profilassi».

I consiglieri regionali del PD vogliono dunque sapere «se con la massima urgenza la giunta regionale intenda attivarsi affinché gli studi medici vengano al più presto e adeguatamente approvvigionati di dosi di vaccino antinfluenzale e anti-Covid».