Piano di Sicurezza dell’Acqua a San Giovanni Lupatoto per prevenire problemi

Sapere come gestire un problema prima che questo si manifesti: ecco a cosa servono i Piani di Sicurezza dell’Acqua, lo strumento innovativo voluto dall’organizzazione mondiale della sanità per garantire una sempre maggiore qualità e sicurezza dell’acqua di rete. Acque Veronesi ne ha già completati quattro: dopo Lonigo, Verona e Pescantina è stata la volta di San Giovanni Lupatoto. E venerdì sera, 24 febbraio, c'è stata la presentazione ufficiale alla cittadinanza al teatro comunale di Pozzo. Evento a cui ha presenziato anche l’amministrazione comunale, con il sindaco Attilio Gastaldello e il vice Mattia Stoppato.

Grazie al Water Safety Plan, l’attenzione si concentra anche a San Giovanni Lupatoto sulla prevenzione e sulla gestione dei rischi lungo tutta la filiera idropotabile, con la garanzia della qualità dell’acqua (già assicurata dai controlli quotidianamente in atto su centinaia di parametri) non più basata solo su criteri retrospettivi, ma sulla prevenzione. Una sorta di rivoluzione nella filiera di controllo dell’acqua potabile, che prevede mappature specifiche, sempre più mirate, e la valutazione di eventuali pericoli calibrati sulle peculiarità dei singoli territori. Nuovi e innovativi approcci che consentono di stabilire quali parametri monitorare con più frequenza o come estendere la lista di sostanze da controllare, allargandole ad esempio agli inquinanti emergenti non ancora soggetti a limiti. Il Water Safety Plan assicura quindi un maggiore controllo sulla qualità dell'acqua che arriva nelle nostre case.

A sintetizzare i tre principali aspetti del piano è stato il presidente di Acque Veronesi Roberto Mantovanelli: «Innanzitutto si lavora in team. Dietro ogni piano di sicurezza dell’acqua c’è la competenza del lavoro di una squadra altamente qualificata. Il gestore è il cuore del piano, ma attorno ad esso operano l’Iss, l’Ulss, l’Arpav, il consiglio di Bacino. E ancora Comuni e Provincia. Una collaborazione fondamentale in quanto occasione unica per mettere a fattor comune una mole di dati e di preziose informazioni. Il secondo aspetto è quello dell’identificazione del rischio su tutta la filiera idropotabile: quindi non solo reti e impianti ma tutto l’ambiente circostante con protocolli innovativi e sempre più mirati. Infine l’aspetto preventivo, che è quello che deve rassicurare di più i cittadini: i piani di sicurezza servono per individuare e capire come gestire un problema prima che questo si manifesti».

Voluti dall’Oms (Organizzazione mondiale della sanità) e introdotti dalle normative europee che li renderanno obbligatori entro il 2027 in tutti gli stati dell’Ue, i Piani di Sicurezza dell’Acqua non sono modelli statici ma dinamici. Ad ulteriore garanzia di sicurezza, i piani devono essere aggiornati nel tempo, con scadenza non superiore ai sei anni. Questo per tenere conto dello sviluppo degli impianti, dell’evoluzione dei territori, dei cambiamenti climatici ed ambientali.

L’attuale sistema acquedottistico di San Giovanni Lupatoto, cento chilometri di condotte tra comune capoluogo e frazioni è alimentato da sei centrali di approvvigionamento con nove pozzi. Le principali sono Monte Carega e Bellette che coprono circa la metà del fabbisogno idrico. Gli abitanti serviti sono 22.500 su un totale di 25 mila residenti, con una copertura che sfiora il 90%. Il volume erogato alle utenze è di circa 2 milioni di metri cubi annui (dati 2020) con un dato medio di 230 litri giornalieri di consumo a persona. Le interconnessioni con i comuni vicini (la possibilità cioè di spostare l’acqua in caso di emergenza da un territorio all’altro) sono sette. Quindici anni fa ce n’era attiva solo una, a testimonianza dell’evoluzione del sistema acquedottistico lupatotino. Significativo il numero di controlli annui sulla qualità dell’acqua: 214 (con un 100% di conformità); che equivale a farsi gli esami in media ogni due giorni.

«La sicurezza dell’acqua è un tema molto delicato e seguito dai lupatotini - ha detto il sindaco Attilio Gastaldello - Far capire quali sono le azioni e gli investimenti di Acque Veronesi, la società partecipata dai comuni della provincia, è il modo migliore per educarci a salvaguardare un bene prezioso per la vita dell’uomo. Voglio ringraziare Acque Veronesi, a partire dal presidente Mantovanelli, per la grandissima disponibilità e per l’attenzione dedicata al nostro territorio, testimoniata anche da questi incontri rivolti ai cittadini».

Proprio grazie al piano appena elaborato, Acque Veronesi ha predisposto interventi sulle tre centrali di via Monte Carega e Bellette per il potenziamento degli impianti di trattamento già presenti e su Via Foscolo dove invece si sta realizzando la predisposizione, che permetterà, qualora ce ne fosse la necessità, di realizzare e mettere in funzione in tempi molto ristretti i filtri a carbone attivo. In sintesi l’acqua della falda rispetta già i limiti e non si sono registrati sforamenti da parametri, ma Acque Veronesi opera comunque per consegnare l’acqua con zero inquinanti. L’importo complessivo degli investimenti, già presenti nel piano delle opere 2020/2023, è di 800mila euro.

Il piano di San Giovanni Lupatoto è il quarto e arriva dopo quelli di Lonigo, Verona e Pescantina. Entro il 2024 Acque Veronesi completerà l’elaborazione un nuovo Piano di Sicurezza dell’Acqua relativo ai comuni di Povegliano, Mozzecane e Villafranca. Il team di lavoro è praticamente costituito e inizierà a riunirsi nelle prossime settimane.