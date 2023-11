In 4mila alla passeggiata arrabbiata: «Il grido delle donne che non hanno voce»

«Ci riprendiamo le strade perché non siamo sole, siamo marea», aveva scritto Non Una di Meno Verona nell'annunciare la "passeggiata arrabbiata" per Giulia Cecchettin e per le altre vittime di femminicidio. Una manifestazione che ieri, 21 novembre, ha davvero richiamato una marea di donne e di uomini di ogni età. Un corteo che è partito dal Polo Zanotto dell'università poco dopo le 19 e che ha sfilato per Via San Francesco, Lungadige Porta Vittoria, Ponte Navi, Stradone San Fermo, Stradone Maffei e poi passando per Piazza Bra è arrivato in Piazza Cittadella. E durante il tragitto si sono aggiunti manifestanti che hanno condiviso la rabbia ed hanno contribuito al rumore. Alla fine sono stati circa 4mila i partecipanti alla "passeggiata", tra cui anche consigliere comunali come Beatrice Verzè e assessori come Barbara Bissoli, Luisa Ceni e Jacopo Buffolo.

Davanti al corteo è stato portato uno striscione con la scritta: «Ci vogliamo viv?, liber?, in salute e felici». Alcuni manifestanti hanno esposto cartelli, altri hanno portato fischietti, campanelli e coperchi da sbattere per far rumore. Un rumore forte che però non ha coperto gli slogan gridati più volte, come: «Siamo il grido altissimo e feroce di tutte quelle donne che più non hanno voce», e anche: «Insieme siam partite, insieme torneremo. Non una, non una, non una di meno».

«Non resteremo in silenzio e faremo rumore», ha dichiarato la consigliera Verzè, chiedendo anche alla politica di dimostrare sensibilità contro la violenza sulle donne non solo con gli atti istituzionali ma anche culturalmente. E durante la manifestazione, un microfono è stato lasciato a disposizione di chi volesse intervenire. E in molti interventi è stata evidenziata la necessità di azioni concrete e non solo gesti simbolici contro i femminicidi e la violenza di genere. E non solo alla politica, ma anche alle altre istituzioni come l'università.

Inoltre, è stato anche rilanciato l'appello di Elena Cecchettin, la sorella di Giulia. È stato chiesto di comprendere che gli autori di violenza sulle donne non sono malati ma il prodotto di una cultura del possesso e dell'abuso. Una richiesta sintetizzata dallo slogan: «Lo stupratore non è malato, ma il figlio sano del patriarcato».