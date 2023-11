Niente silenzio, ma rumore e rabbia per Giulia Cecchettin e le vittime di femminicidio

Non un minuto di silenzio, ma una rabbia rumorosa per le strade di Verona. Il gruppo scaligero dell'associazione Non Una di Meno ha organizzato una "passeggiata arrabbiata" per ricordare Giulia Cecchettin e le altre vittime di femminicidio.

«Scenderemo in strada in contemporanea a molte altre città per dire basta ai femminicidi e alle violenze di genere - si legge sulla pagina Facebook di Non Una di Meno Verona - Noi non vogliamo avere paura, per questo ci riprendiamo le strade perché non siamo sole, siamo marea».

L'appuntamento è per questa sera, 21 novembre, alle 19. Il corteo partirà dal Polo Zanotto di Viale Università 4 e raggiungerà Piazza Bra.

Meno rumorosa ma più sportiva sarà invece un'altra iniziativa organizzata in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne. Si intitola "Nemmeno con un fiore" ed è una manifestazione sportivo-sociale non competitiva organizzata da Uisp Verona in collaborazione con il Comune di Angiari, con il Centro Antiviolenza Legnago Donna e con la Polisportiva Adige. Scopo dell'evento è quello di coinvolgere più persone possibili sul tema della violenza di genere.

L'evento podistico è organizzato per le 15 di sabato prossimo, 25 novembre. I partecipanti percorreranno un percorso ad anello di 5 chilometri, con partenza e arrivo nella Piazza del Rispetto, uno spazio simbolico creato dal Comune di Angiari vicino a Piazzale San Michele.