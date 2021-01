Ztl di Verona, orario allargato per favorire il take away fino all'1 febbraio

È stata prorogata fino all'1 febbraio l'ordinanza del sindaco di Verona Federico Sboarina che allarga l'orario di accesso alla zona a traffico limitato del centro storico, che rimane quindi aperta dalle 10 alle 22. Questo per favorire il servizio di take away, andando incontro agli esercenti ma anche ai cittadini, che così possono raggiungere più facilmente ristoranti, bar, pasticcerie, gelaterie dove prendere il cibo ordinato per consumarlo a casa.

Nella stessa ordinanza si contempla anche l'esigenza di parcheggio dei residenti del centro storico, allargando la possibilità di sosta nelle aree limitrofe al centro per i possessori di permesso della Zona Verde. Gli stalli blu sono tutti a pagamento.