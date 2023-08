Il Festival lirico all’Arena di Verona torna in prima serata sulla Rai con tre grandi opere

Il barbiere di Siviglia, Tosca e Carmen. Per il terzo anno consecutivo Rai Cultura propone su Rai3 in prima serata alcuni dei titoli più amati del cartellone del Festival lirico all’Arena di Verona. Le opere, introdotte da Luca Zingaretti, fanno parte della rassegna “La grande opera all’Arena di Verona”.

Giovedì 10 agosto su Rai3 alle 21.20 va in onda Il barbiere di Siviglia di Rossini, ambientato dal regista Hugo de Ana, che firma anche scene e costumi, in un giardino da favola rococò. Lo spettacolo, nato nel 2006, è stato registrato lo scorso giugno ed è proposto in prima TV. Un labirinto mobile di siepi e grandi rose rosse di diverse fogge e dimensioni incornicia le frizzanti gag rossiniane. Nel ruolo di Figaro è impegnato Dalibor Jenis. Accanto a lui Vasilisa Berzhanskaya nei panni di Rosina, Antonino Siragusa come Conte d'Almaviva, Carlo Lepore e Michele Pertusi rispettivamente come Don Bartolo e Don Basilio. Sul podio è impegnato il giovane direttore d'orchestra veronese Alessandro Bonato, al suo debutto alla guida del Coro e dell’Orchestra di Fondazione Arena. L'opera è trasmessa anche in replica su Rai5 giovedì 7 settembre alle 21.15 in prima serata.

Giovedì 17 agosto, sempre alle 21.20 e sempre su Rai3, è la volta della Tosca di Puccini, proposta anch'essa in prima TV in un allestimento di Hugo De Ana, regista, scenografo, costumista e light designer, nato nel 2006 e registrato lo scorso luglio. Ai sontuosi costumi d’epoca, si affiancano classici arredi e imponenti scenografie che aderiscono allo spirito dell’opera: la scena unica si adatta con agevoli cambi a vista ai tre ambienti del libretto, diversi set di un thriller ambientato nella Roma papalina del 1800, contesa dai rivoluzionari bonapartisti, controllata dal regime di polizia dello spietato Barone Scarpia e guardata con distacco dalla colossale statua dell’arcangelo Michele. Protagonisti nei panni di Floria Tosca e Mario Cavaradossi Aleksandra Kurzak e Roberto Alagna, compagni d'arte e di vita. Accanto a loro il baritono Luca Salsi, che ha fatto del Barone Scarpia uno dei suoi personaggi d'elezione. Orchestra e Coro della Fondazione Arena sono diretti da Francesco Ivan Ciampa. Lo spettacolo è replicato in prima serata su Rai5 giovedì 14 settembre alle 21.15.

Giovedì 24 agosto alle 21.20 ancora su Rai3, l’appuntamento è con Carmen di Bizet, prima opera allestita da Franco Zeffirelli all’Arena di Verona nel 1995, ripresa e registrata lo scorso anno. Protagoniste le voci di Clémentine Margaine nel ruolo del titolo, Gilda Fiume come Micaela, Brian Jadge come Don Josè e Luca Micheletti impegnato nel ruolo del torero Escamillo. Sul podio di Orchestra e Coro della Fondazione Arena di Verona sale Marco Armiliato. Il Coro di Voci bianche A.LI.VE. è diretto da Paolo Facincani. Con la partecipazione straordinaria della Compañia Antonio Gades, direttore artistico Stella Arauzo.

Infine, dopo il successo di ascolti dell'Aida "di cristallo" che ha inaugurato il cartellone areniano in diretta su Rai1 lo scorso 16 giugno, con oltre 3 milioni di spettatori complessivi, Rai Cultura trasmette nuovamente il capolavoro verdiano su Rai5 in prima serata giovedì 31 agosto alle 21.15, sempre con l'introduzione di Luca Zingaretti. La nuova produzione tecnologica ma intimista e riconoscibile al tempo stesso, realizzata per il centesimo festival, è curata per regia, scene, costumi, luci e coreografia da Stefano Poda e vede protagonista un cast d'eccezione capitanato dalla star Anna Netrebko nel ruolo del titolo, affiancata da Yusif Eyvazov nei panni di Radamès, Olesya Petrova nella parte di Amneris, Roman Burdenko come Amonasro e Michele Pertusi come Ramfis. Marco Armiliato guida il Coro e l’Orchestra della Fondazione Arena di Verona.