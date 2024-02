Partono a metà aprile i lavori all'ex ospedale di Caprino: incerta l'operatività del reparto dialisi

La storia sul futuro del reparto dialisi del Centro Polifunzionale di Caprino Veronese si arricchisce di un nuovo capitolo. Dopo i malumori, la raccolta firme organizzata dal Comitato costituitosi a difesa della dialisi, le rassicurazioni richieste a più riprese dal sindaco Paola Arduini, arriva infatti una data. Nel corso della Conferenza dei sindaci tenutasi lo scorso 6 febbraio a Bovolone, la direzione dell’Ulss 9 ha infatti comunicato che i lavori di ristrutturazione dell’ala ovest dell’ex ospedale inizieranno intorno al 15 di aprile.

L’ex ospedale montebaldino, dove ora c’è un centro prelievi, un ambulatorio di radiologia, una comunità psichiatrica, una piccola chirurgia ambulatoriale e il reparto di dialisi, è infatti destinatario di 7 milioni di euro di fondi del PNRR. Fondi che dovrebbero portare, nell’ala ovest, alla realizzazione di una Casa di Comunità e altri dodici posti di Ospedale di Comunità.

«Siamo felici e riconoscenti per questo importante stanziamento che dimostra quanto importante sia il Centro Polifunzionale per l’intero territorio - spiega il sindaco di Caprino Veronese Paola Arduini -. È proprio per questo che stiamo investendo tutte le energie possibili al fine di trovare una soluzione sostenibile per garantire l’operatività anche durante i lavori. Soprattutto del reparto dialisi».

Ad oggi non è ancora chiaro che cosa succederà. Per questo continua il "pressing" dell’amministrazione comunale sui vertici dell’Ulss 9 per avere risposte in tempi brevi, così come prosegue la raccolta firme voluta dal Comitato costituitosi in difesa delle dialisi.