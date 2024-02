Sicurezza, migranti e protezione civile, confronto tra prefetto e sindaci

Sicurezza, urbana e stradale, accoglienza ai migranti e protezione civile. Su questo si sono confrontati ieri, 5 febbraio, il prefetto di Verona Demetrio Martino, il presidente della Provincia Flavio Pasini e venti sindaci del Sud Ovest Veronese.

Un incontro organizzato per ribadire l'importanza della cooperazione tra le diverse istituzioni e con la società civile per trovare risposte appropriate alle esigenze dei cittadini.

E quella di ieri è stata la terza delle riunioni volute dal prefetto per uno scambio diretto di informazioni con gli amministratori locali, in modo tale da poter condividere strategie con cui superare le criticità. A queste riunioni sono invitati i sindaci di Comuni suddivisi per aree il più possibile omogenee. E ieri è toccato ai primi cittadini di Villafranca di Verona, Bovolone, Buttapietra, Castel D'Azzano, Concamarise, Erbè, Gazzo Veronese, Isola della Scala, Mozzecane, Nogara, Nogarole Rocca, Povegliano Veronese, Salizzole, San Giovanni Lupatoto, Sommacampagna, Sona, Sorgà, Trevenzuolo, Vigasio e Oppeano.