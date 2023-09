Il Comune di Verona promuove quattro appuntamenti per illustrare opportunità di lavoro in Italia e all'estero

Il Comune di Verona ha annunciato l'avvio di una serie di incontri sul mondo del lavoro e delle professioni, in settori chiave o innovativi, organizzati e realizzati dal Servizio politiche del lavoro in collaborazione con agenzie ed enti specializzati del territorio. Sono ben quattro gli appuntamenti da segnare in agenda, tutti gratuiti e rivolti a giovani e adulti interessati alle opportunità di lavoro locali e internazionali.

Nello specifico, gli appuntamenti offrono l’occasione per approfondire figure professionali, strumenti utili e possibilità concrete per lavorare nei settori della GDO (Grande Distribuzione Organizzata), dell’assistenza familiare, della comunicazione digitale, per conoscere i canali, le modalità di ricerca, i pre-requisiti e le caratteristiche dei lavori nei suddetti settori, per sviluppare competenze utili per la ricerca di lavoro, oltre che per conoscere da vicino i progetti di Servizio Civile Universale a livello locale e internazionale.

Secondo quanto comunicato da Palazzo Barbieri, il primo evento “Lavorare nella Grande Distribuzione Organizzata - Opportunità per il personale addetto alle vendite, alla gastronomia, al reparto freschi e agli scaffali” (realizzato in collaborazione con la filiale di Verona dell’Agenzia per il Lavoro inJob) si terrà martedì 19 settembre 2023 dalle ore 10 alle ore 12. In occasione di questo incontro, sarà possibile approfondire le caratteristiche e i requisiti delle diverse professioni del settore GDO ed entrare in contatto con offerte di lavoro concrete. I partecipanti avranno inoltre la possibilità di svolgere un colloquio conoscitivo e di consegnare il proprio CV alle selezionatrici.

A seguire, martedì 10 ottobre 2023 dalle ore 10 alle ore 12, si terrà l’incontro “Formarsi nelle professioni di cura - Presentazione del corso per assistenti familiari”, in collaborazione con Centro Servizi CISL Veroa, Ebincolf, Fisascat. Durante l’evento saranno approfonditi: la professione dell’Assistente Familiare, le caratteristiche, le modalità e i canali di ricerca di lavoro in questo settore. Inoltre, saranno presentati i contenuti e la struttura del corso gratuito per formarsi come assistente familiare in partenza nel mese di novembre 2023, con la possibilità di pre-iscrizione allo stesso.

Il terzo appuntamento sarà incentrato su un settore sempre più in espansione nel nostro territorio e di grande appeal soprattutto per i più giovani, quello digitale. L’incontro “Grafica, copy, videomaking e content creation - Alla scoperta delle professioni della comunicazione digitale” si terrà martedì 7 novembre dalle ore 15 alle ore 17.30 in collaborazione con Doc Servizi e Doc Creativity. Sarà l’occasione per conoscere da vicino le principali professioni del mondo della comunicazione e della creazione di contenuti digitali, le competenze richieste ai diversi profili, oltre che le attività, le mansioni previste e le modalità di lavoro. Inoltre, sarà possibile ascoltare alcune testimonianze di professionisti e consigli per orientarsi nel settore.

Il quarto ed ultimo incontro dell’anno sarà infine dedicato alla presentazione di un’opportunità di formazione, lavoro e crescita professionale per i giovani ancora poco conosciuta: il Servizio Civile Universale. Durante l’evento “Il Servizio Civile Universale in Italia e all’estero – Un’esperienza per sviluppare competenze per la vita e il lavoro”, che si terrà martedì 12 dicembre dalle ore 15 alle ore 17.30, saranno presentate - grazie all’intervento del Centro di Servizio per il Volontariato di Verona, del Servizio Politiche Giovanili del Comune di Verona e dell’Agenzia Eurodesk di Verona - le caratteristiche del Servizio Civile Universale, le modalità e le tempistiche di partecipazione al bando di selezione, i progetti a cui sarà possibile aderire sul territorio e all’estero.

La partecipazione agli incontri è gratuita, con iscrizione obbligatoria via mail all’indirizzo: lavoro@comune.verona.it e fino all’esaurimento dei posti disponibili.

Ass. Bertucco: «Mettere in contatto domanda e offerta, ma anche far conoscere i diritti che spettano a ognuno»

«L’Ufficio politiche del lavoro, tramite questi incontri, segnala le opportunità per lavorare in Italia e all’estero - ha spiegato l’assessore al lavoro Michele Bertucco -. Ci sono vari settori del mercato del lavoro che sono alla ricerca di lavoratori e lavoratrici. Il nostro focus non è solo informare circa le concrete possibilità e mettere in contatto domanda e offerta, ma anche far conoscere i diritti che spettano a ognuno. Proponiamo questi cicli d’incontri due volte all’anno e hanno già dato l’occasione a varie persone di lavorare all’estero, fare esperienze da segnare sul curriculum e di consentire a chi ha perso il lavoro di rimettersi in pista».

Miriam Salardi, responsabile del Servizio politiche del lavoro del Comune di Verona, ha poi aggiunto: «Questi cicli d’incontri nascono da una duplice esigenza: da un lato c’è l’Osservatorio delle politiche del lavoro, da cui si traggono indicazioni rispetto alle caratteristiche e i bisogni dei cittadini veronesi, giovani e adulti, che si rivolgono al Servizio; dall’altra ci sono le ricerche di figure professionali in tutti i settori, da parte delle aziende e delle agenzie. Ciò che emerge è una carenza importante di lavoratori, più che di lavoro. Motivo per cui il nostro obiettivo è di favorire l’incontro tra domanda e offerta in modo mirato, circa le reali caratteristiche dei lavoratori disoccupati a Verona. Questo calendario va ad arricchire i servizi di informazione, accoglienza, orientamento e accompagnamento al lavoro, già stabilmente offerti dall’Assessorato del Lavoro. I quattro appuntamenti sono rivolti sia a chi risiede in città, sia in provincia, e sono liberi e gratuiti, su prenotazione, per un massimo di 35 partecipanti a ogni evento».