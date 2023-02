La protezione civile incontra giovani e famiglie ad Adigeo, Pasini: «Uomini e donne che sono una garanzia per la sicurezza»

Si è tenuta nella mattinata di giovedì 23 febbraio, a Verona presso Adigeo, l’inaugurazione dell’iniziativa di promozione e informazione sulle attività di protezione civile che vedrà, fino a domenica 26, quasi duecento volontari impegnati a raccontare e illustrare, in particolare a giovani e giovanissimi, compiti, mezzi e ambiti d’intervento. Sono intervenuti l’assessore regionale Gianpaolo Bottacin, il presidente della Provincia, Flavio Pasini con il consigliere delegato, Michele Taioli, l’assessora alla sicurezza del Comune di Verona, Stefania Zivelonghi, il viceprefetto, Lucrezia Loizzo, il direttore di Adigeo, Guilherme Galli e Riccardo Nichele, presidente della Consulta dei volontari della protezione civile veronese.

Cani da ricerca, fuoristrada e gommoni utilizzati nelle emergenze, moduli antincendio e droni, posizionati nella piazza principale e nella galleria al piano terra di Adigeo: accanto agli strumenti e ai mezzi che usano abitualmente, i volontari spiegheranno agli avventori del centro come funziona la protezione civile, come si entra a farne parte, come opera quando viene attivata. L’iniziativa, promossa dall’unità operativa di protezione civile della Provincia di Verona, è resa possibile grazie alla disponibilità della direzione di Adigeo, che ha inteso offrire gratuitamente supporto organizzativo e spazi altrimenti utilizzati per attività commerciali.

L'assessore regionale alla protezione civile, Gianpaolo Bottacin, ha dichiarato: «L’iniziativa che abbiamo inaugurato oggi, la prima di questo tipo in Veneto, ha due meriti da evidenziare: il primo è avvicinare nuovi possibili volontari alla protezione ccivile, il secondo è sensibilizzare i cittadini sui rischi a cui siamo tutti esposti. In questo, i nostri volontari sono dei testimonial efficaci poiché godono della fiducia, e quindi dell’attenzione, delle persone».

Il presidente della Provincia di Verona, Flavio Pasini, ha poi aggiunto: «Ringrazio i volontari e quanti hanno reso possibile questo progetto. Abbiamo bisogno di nuove leve in una protezione civile composta da persone qualificate. Ogni sindaco è consapevole di quanto questi uomini e queste donne rappresentino, nel proprio territorio, una garanzia per la sicurezza di tutti i cittadini».

Stefania Zivelonghi, assessora alla sicurezza del Comune di Verona, ha ribadito: «L’evento è particolarmente interessante sia per i contenuti, ovvero la promozione della protezione civile e del volontariato, sia perché si sviluppa in un luogo inconsueto rispetto al tema, ma quanto mai adeguato alle finalità dell’iniziativa: avvicinare le tante persone che lo frequentano alla cittadinanza attiva, organizzata nella protezione civile».