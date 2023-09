Filovia, lavori finiti in Via Fedeli e nuova pavimentazione in Via Comacchio

Sono finiti rispettando il cronoprogramma i lavori in Via Fedeli, a San Michele. Il cantiere non ha subito slittamenti, limitando i disagi per il senso unico verso il centro storico dall'incrocio di Via Fedeli e Via Caperle fino all’incrocio con Via Belluzzo. Disagi che erano stati creati anche dalla sosta vietata su entrambi i lati in Via Fedeli, Via Caperle e Via Carlotti, e dal divieto di transito compreso tra Via Unità d'Italia e Via Fedeli.

Nella zona est di Verona, è il secondo cantiere che va in archivio dopo quello di Via della Corte, in Borgo Venezia.

Ed è terminata nei tempi prestabiliti anche la pavimentazione di Via Comacchio, a Borgo Roma, dove la viabilità nelle vicinanze dei plessi scolastici non verrà compromessa.

«Via Fedeli è un tratto viario ad alta frequentazione ed era importante assicurare la chiusura del cantiere in tempo per l'avvio del nuovo anno scolastico - ha commentato l'assessore alla mobilità e traffico di Verona Tommaso Ferrari - In generale, i lavori proseguono con continuità e siamo impegnati per assicurare a cittadini e cittadine il minor disagio possibile».

«I lavori procedono e i flussi di traffico periferici migliorano - ha aggiunto il presidente di Amt Giuseppe Mazza - Il focus resta chiaramente su Via Città di Nimes. La seconda perforatrice sta accelerando le fasi di intervento, ma sono ipotizzabili nuovi disagi per gli spostamenti cittadini, in aumento con il rientro dalle vacanze estive e contestuali all'inizio delle scuole, soprattutto nelle giornate piovose. Di ciò ne siamo pienamente consapevoli ma ricordo che questo periodo transitorio terminerà con la prossima primavera, quando saranno ultimate le attività di unificazione dei sottopassi».