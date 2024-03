Filobus a Verona, si riducono sensibilmente i tempi del cantiere di via Pisano

Buone notizie su via Pisano arrivano da Amt3: il cantiere filoviario itinerante, che per non precludere la circolazione su tutta la via si sviluppa in avanzamento continuo, di porzione in porzione, durerà meno del previsto, passando da quattro a poco più di tre mesi. Delle cinque fasi annunciate, la prima, iniziata lunedì 18 marzo, terminerà già martedì, nonostante i tempi prospettassero lavori ininterrotti per tre settimane. Il motivo sono le prove su piastra effettuate che hanno dimostrato come il sottofondo esistente ha caratteristiche idonee al transito della futura filovia. Ciò consente una notevole riduzione dei tempi di realizzazione, tanto che è possibile affermare che i lavori sul secondo tratto, il cui inizio era previsto per l'8 aprile, potranno iniziare già mercoledì.

Se anche per gli altri tratti si riscontrassero delle situazioni analoghe, si potrebbe presumere che i lavori saranno ultimati ben prima delle date ipotizzate.

Mercoledì si faranno le prove sul secondo tratto e, solamente allora, si potranno avere informazioni più precise.