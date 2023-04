Filobus a Verona, sottopassi chiusi per i lavori: il cantiere durerà un anno

Sono stati chiusi alle 5.30 di domenica mattina i due sottopassi di viale Galliano, viale Dal Cero e via Faccio, tra Porta Nuova e Porta Palio a Verona, nell'ambito dei lavori per la realizzazione del filobus. I due sottopassi verranno uniti in unica galleria, con il cantiere che dovrebbe durare circa un anno: in superficie viaggeranno solo i mezzi pubblici su corsie dedicate, mentre i veicoli privati utilizzeranno il passaggio sotterraneo.

La segnaletica è stata posata all'alba e sul canale Veronamobile.it arrivano alcuni consigli per chi deve recarsi in città. Innanzitutto viene suggerita l'uscita dello Stadio per raggiungere Borgo Trento dalla tangenziale Nord e per raggiungere la stazione di Porta Nuova viene consigliato di usufruire dei mezzi pubblici.

Intorno alle ore 11 di domenica non sarebbero state rilevate criticità per quanto riguarda la viabilità nella zona.