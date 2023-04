Cantieri filobus al via dal 21 aprile, il videomessaggio del sindaco Tommasi ai cittadini: «È il momento di fare squadra»

Nella giornata di domani, venerdì 21 aprile, partiranno ufficialmente i lavori per la realizzazione della filovia a Verona. Si comincia con il cantiere in via Città di Nimes per unire i due sottopassi in un’unica galleria. Come viene sottolineato anche quest'oggi dal Comune di Verona, si tratta di «uno dei cantieri più importanti dell’opera, per il quale si rendono necessarie modifiche alla viabilità in alcune zone nevralgiche della città, dalla Stazione di Porta Nuova all’uscita della tangenziale nord, da Basso Acquar a viale Piave».

Il sindaco del capoluogo scaligero, Damiano Tommasi, ha voluto rivolgersi per l'occasione direttamente a tutti i veronesi attraverso i canali di comunicazione istituzionali con un messaggio che li invita a «fare squadra per affrontare gli inevitabili disagi in vista dei benefici che la grande opera strutturale porterà a vantaggio dell'intero muoversi in città e della sua sostenibilità». In questo momento, viene sottolineato da Palazzo Barbieri, «il contributo di ciascuno servirà per raggiungere il risultato per tutti».

In merito il sindaco ha dichiarato: «Verona sta vivendo un momento particolare perché con il cantiere di viale Città di Nimes iniziano le opere per la filovia e ciò comporterà sicuramente dei disagi e dei cambiamenti nella nostra viabilità. È il momento di fare squadra e per ognuno di noi di metterci del nostro, un piccolo passo verso l’importante cambiamento legato all’opera. Vorrà dire partire qualche minuto prima la mattina, cambiare mezzo per arrivare in città o cambiare strada». Il primo cittadino scaligero ha poi aggiunto: «Ce la metteremo tutta, l’amministrazione è attiva sulla comunicazione e in particolare attenta nell'informare sulle deviazioni del traffico. Ma servirà l’apporto di tutti noi, ci aspetta un grande cambiamento, è l’opera per la città che aspettiamo da molti anni e che migliorerà sicuramente la qualità della nostra convivenza e soprattutto della nostra mobilità».

Infine, da parte del sindaco Damiano Tommasi un messaggio di ringraziamento: «Già da ora ringrazio tutti coloro che si stanno spendendo per queste attività, come la polizia locale e soprattutto i cittadini e le cittadine che con i sacrifici e i piccoli cambiamenti che porteranno alla loro quotidianità contribuiranno a fare risultato per tutti quanti».