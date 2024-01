È nata a Negrar Matilde, la figlia di Federica Pellegrini e Matteo Giunta

Oggi, 3 gennaio, Federica Pellegrini è diventata mamma. Attraverso i loro canali social, la campionessa di nuoto insieme al marito Matteo Giunta hanno annunciato la nascita di Matilde, avvenuta all'ospedale Sacro Cuore Don Calabria di Negrar.

Una nascita non facile, arrivata dopo «due giorni complicati», come hanno scritto i due neo-genitori ma alle 6.51 di questa mattina Matilde è «finalmente arrivata». E dopo il suo arrivo, la piccola è stata immortalata in braccio alla mamma ed insieme al papà nel suo primo selfie condiviso con i tanti follower della coppia, i quali hanno espresso le loro congratulazioni.

Federica Pellegrini e Matteo Giunta hanno inoltre ringraziato «gli angeli che ci hanno accudito durante questo viaggio, Titty, Marcello, Giada, Alessandra, Massimo e a tutto il team dell’ospedale Sacro Cuore».