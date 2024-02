Caccia, pesca, tiro sportivo e nautica, torna Eos a Veronafiere

Veronafiere ospita da sabato 17 a lunedì 19 febbraio Eos (European outdoor show), evento espositivo pensato per gli appassionati di caccia, pesca, tiro sportivo e nautica. L’orario è dalle 9 alle 18 nelle prime due giornate e dalle 9 alle 16 il lunedì. L'inaugurazione con il taglio del nastro è in programma alle 11.30 del sabato nel padiglione 10 della fiera, alla presenza delle autorità e del consigliere regionale Cristiano Corazzari.

La manifestazione fieristica occupa oltre 60mila metri quadrati nei padiglioni 9, 10, 11 e 12 di Veronafiere. I settori caccia, tiro e outdoor sono concentrati nei padiglioni 11 e 12, la pesca e la nautica sono nel padiglione 9, mentre il padiglione 10 è dedicato allo shopping, alle associazioni e alle federazioni, con un'area interattiva dell'Unione italiana tiro a segno. E sempre nel padiglione 10, ci sarà l'area delle esibizioni di showcooking. L'Arena Eos, dove si tengono i convegni, è al padiglione 12 e la Fishing Arena al 9.

Per accedere a Eos è previsto il solo ingresso Re Teodorico, in Viale dell’Industria. Il biglietto si può acquistare sul sito www.eos-show.com a 15 euro, oppure in biglietteria a 18 euro per chi è munito di porto d’armi, per gli iscritti alle associazioni venatorie e alle federazioni di tiro e della pesca sportiva, mentre il prezzo del biglietto intero è di 22 euro. L'accesso ai minori è consentito solo se accompagnati dai genitori o da un delegato. Ingresso gratuito per i minori di 13 anni e per le persone con disabilità con il loro accompagnatore. Accesso libero anche ai cani ma solo se muniti di guinzaglio e museruola.

Sul sito di Eos è anche disponibile il catalogo degli espositori con le mappe e si può scaricare il calendario degli eventi. E anche quest’anno, le armi si possono provare al trap Concaverde di Lonato, che sarà collegato con Veronafiere da navette in partenza ogni 30 minuti nelle giornate di sabato e domenica.