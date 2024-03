Tornano le domeniche della sostenibilità a Verona, prossima tappa a Montorio: gli eventi e le modifiche alla viabilità

Sperimentate e ampiamente apprezzate nei mesi scorsi, le domeniche delle sostenibilità sono pronte ad arrivare nelle circoscrizioni di Verona che mancavano all’appello. Si parte domenica 10 marzo nell’ottava per proseguire il 24 marzo nella settima a Madonna di Campagna, quindi il 7 aprile si torna in sesta circoscrizione, mentre il 21 aprile si chiude in terza a Borgo Nuovo. Tante le iniziative in calendario per promuovere una nuova forma di mobilità cittadina e per far vivere in modo diverso i quartieri, riscoprendoli attraverso lo stare insieme e la partecipazione di chi li vive.

Ecco quindi che domenica il centro di Montorio si svuoterà delle auto per riempirsi di attività, musiche, danze, laboratori, incontri, con la possibilità di escursioni e passeggiate naturalistiche. La giornata, che coinvolge numerose associazioni, organizzazioni no-profit, esercizi commerciali e artigianali di Montorio ma non solo, è stata presentata giovedì 7 marzo dall’assessore all’ambiente Tommaso Ferrari: «Riprendiamo l’ottimo esperimento avviato l’anno scorso nell’ottica di far vivere cittadini e cittadine nei quartieri uno spazio urbano diverso - spiega l’assessore Ferrari -. Vie che diventano piazze, spazi di gioco, di musica e danza e attività culturali, per un tour che proseguirà ad ottobre in quartieri ancora diversi e che speriamo si possa arricchire con quante più iniziative possibili».

Claudia Annechini presidente dell'ottava circoscrizione ha commentato: «Ringrazio l’amministrazione per l’opportunità, tutte le associazioni e i commercianti che hanno aderito. Mi sento di invitare tutti i cittadini a recarsi a Montorio domenica per vivere piazzale Buccari e piazza delle Penne Nere senza auto e scoprirne la bellezza. C’è un programma davvero ricco con iniziative speciali come la biowalk alla scoperta di flora, fauna e corsi d’acqua e la possibilità di visitare l’impianto ittiogenico Papas». Presenti in conferenza stampa il presidente della Commissione terza Michele Bresaola, che ha illustrato le modifiche viabilistiche in programma per il 10 marzo, il presidente della Circoscrizione 3^ Riccardo Olivieri e la consigliera della 7^ Angela Valbusa che sono intervenuti con alcune anticipazioni sulle prossime domeniche sostenibili. Tutte le informazioni sul sito del Comune.

Il programma delle attività

In caso di maltempo l’iniziativa verrà rinviata ad altra data.

Gazebo dell' VIII ^ Circoscrizione

Ponte dell'Olmo | ore 10 - 17

Materiali informativi di tutte le attività circoscrizionali, mappe dei sentieri ciclopedonali, brochure e volantini.

Attività libera di disegno per grandi e piccini. Street music con Pietro Polifranceschi e Nicolò Fagnani.

In piazzale Buccari

No planet no football!

Iniziativa di riciclo e riutilizzo. Unisciti al Montorio FC donando indumenti o calzature sportive per contribuire a un futuro più sostenibile. I capi in buone condizioni verranno destinati ad ONG di cooperazione e sviluppo internazionale, gli altri verranno conferiti ad un’azienda specializzata per il riciclo.

ore 9 - 14 | A cura di Montorio FC

Escursione in bicicletta per le vie di Montorio

Circuito di esplorazione di Montorio e dintorni, con sosta nei punti di interesse culturale e naturalistico.

Ritrovo presso il gazebo di Fiab.

ore 9.30 12.00 | A cura di Fiab Verona

Gazebo e marchiatura biciclette

Esposizione di materiale informativo e programma Fiab, con possibilità di marchiatura delle biciclette.

ore 10.00 - 13.00 | A cura di Fiab Verona

Esposizione lavori artigianali Centri di Comunità

Stand informativo ed esposizione manufatti realizzati nei laboratori artistici da corsisti e volontari dei Centri.

ore 9.00 - 17.30 | A cura dei Centri di Comunità di Poiano e Quinto

Corso di Tango argentino

Corso di avviamento al tango argentino, affascinante ballo sociale.

ore 2 turni: 11.00 -12.00 e 12.30 -13.30 | A cura di A Baiar Italia

Su prenotazione tramite mail: abailartangoitalia@ gmail.com

Posti disponibili: 30 persone per turno

L'evoluzione del trasporto pubblico cittadino

Dal bus d'epoca "Lupetto" a "Scipione il bus a prenotazione", il nuovo servizio di bus a chiamata di ATV.

ore 10.00 - 12.00 | A cura di ATVB e Fondazione ATV Autobus Storici

Musica di strada

Esibizione di alcuni gruppi giovanili per animare Piazza Buccari.

Mercatini di prodotti di Altromercato, per il commercio equo e solidale.

ore 15.00 - 17.30 | A cura di Agesci Gruppo Verona 12 Clan

Balli popolari

Coinvolgimento del pubblico in balli popolari. Un'occasione per divertirsi e socializzare attraverso la danza.

ore 15.30 - 16.30 | A cura del Centro di Comunità Poiano e Quinto

Posti disponibili: 30

Spettacolo di Danze Popolari e animazione

Coinvolgimento del pubblico in facili danze tradizionali europee in cerchio, file, ecc. Un momento di spettacolo e interazione.

ore 16.30 - 17.30 | a cura del Gruppo Ricerca Danza Popolare Verona APS

Posti illimitati

In piazza delle Penne Nere

Mercatino di primavera

Addobbi pasquali, biancheria per la casa, angolo neonato e altro ancora, tutto lavorato a mano. Le somme raccolte sosterranno attività di relazione e sostegno sul territorio.

ore 8.30 - 19.30 | A cura del Comitato "Montorio Sogna Ets"

Scoprire la fauna ittica

Un’emozionante visita all'impianto ittiogenico del Papas per esplorare da vicino la variegata fauna ittica presente nei corsi d'acqua locali. L'esperienza promuove la conoscenza, la tutela e la conservazione del patrimonio ittico della regione. Partenza da Piazza Penne Nere, a piedi (20 minuti) o in bicicletta (5 minuti), verso l’Impianto ittiogenico Papas.

ore 9.30 - 12.00 | A cura dell'Associazione Pescatori della Provincia di Verona

Posti disponibili: 50

Camminata Ecologica

Camminata ecologica e di pulizia attraverso il centro storico di Montorio, con punto di ritrovo in Piazza Penne Nere. I partecipanti sono inviatati a portare guanti da giardinaggio e scarpe comode.

ore 9.30 - 11.30 | A cura di Cittadinanza Attiva Verona

Su prenotazione tramite mail: cittadinanzaattiva.vr@ gmail.com

Posti disponibili: 20

Impara l'arte del Bonsai

Dimostrazione di potatura, cura e vasi per impararare a riprodurre gli alberi in miniatura con l'antichissima arte del Bonsai.

ore 2 turni: 10.30 e 14.30 c/o il giardino | A cura di Native Bonsai

Precius plastic!

Laboratorio per famiglie per scoprire quanti tipi di plastica esistono, come è possibile riciclarle e quali oggetti si possono creare.

Distribuzione di "La Storia Dei Rifuiti", brochure narrativa tradotta in 7 lingue diverse, per essere accessibile e inclusiva.

ore 10.00 - 13.00 | A cura di Amia in collaborazione con Verona FabLab

Biowalk! Alla scoperta di flora e fauna dei corsi d'acqua

Affascinante passeggiata lungo i fossi di Montorio in esplorazione della biodiversità legata agli ambienti umidi.

ore 11.00 - 12.30 con partenza da piazza Penne Nere | A cura del Museo di Storia Naturale di Verona

Il mondo dell'Hockey

Dimostrazione del gioco dell'Hockey e partita amichevole under 10. I Bulldog sono una squadra giovanile con numerosi titoli italiani U14 e U16.

ore 15.00 - 16.30 c/o piastra polivalente J. Mariotto | a cura di asd Bludogs Hockey inline Verona

Esibizione acrobatica di pattinaggio

Dimostrazione di pattinaggio in linea Freestyle, specialità Rollercross e Classic Slalom. Un'esperienza di acrobazie su pattini da non perdere.

ore 16.00 - 17:30 | a cura di Verona Skates Asd

Andarò Music Fest

Tra un vinile e un dj set, si parlerà di avventure e viaggi attenti alla sostenibilità e lontani dal modello consumistico,grazie anche a testimonianze ed esperienze dirette.

Alle 15.00 è previsto il Talk dal titolo "La sostenibilità è un viaggio"

Alle 11.00 sarà allestito con arredamento della cooperativa sociale Mattaranetta, dedita alla promozione e diffusione della cultura del riuso, un salotto dove poter leggere un proprio libro e commentarlo in compagnia.

ore 11.00 - 17.30 c/o il giardino | A cura dell'associazione culturale Andarò

Dj set

Coinvolgente Dj set di musica elettronica, funk e world music, per rilassarsi e divertirsi ascoltando ritmi avvincenti.

ore 17.30 - 19.00 c/o il giardino | a cura dell'associazione culturale Morse

Provvedimenti viabilistici

1) Divieto di transito dalle 9.00 alle 19.00 e divieto di sosta dalle 7.00 alle 19.00 su ambo i lati della carreggiata, con facoltà di rimozione, in:

Olmo, dall'incrocio con via della Prateria a piazzale Buccari

Via Olmo, da piazzale Buccari a via Olivè

piazzale Buccari

piazza delle Penne Nere, zona sud

Possono circolare esclusivamente in entrambi i sensi di marcia:

biciclette

veicoli di soggetti proprietari e/o titolari di garage o posti auto all'interno di area privata

veicoli delle Forze dell'Ordine, di pronto intervento o soccorso

2) Divieto di transito dalle 9.00 alle 19.00 in:

via degli Oleandri, da piazzale Buccari a via dei Cedri

diramazione piazzale Buccari fino all’incrocio con via dei Faggi

via Lanificio, nel tratto compreso tra via Olivè e laghetto del Fontanon

traversa di piazzale Buccari, dal civico 19 al 29a

Possono circolare esclusivamente in entrambi i sensi di marcia:

biciclette

veicoli dei residenti e7o frontisti e dei soggetti proprietari e/o titolari di garage o posti auto all'interno di area privata

veicoli delle Forze dell'Ordine, di pronto intervento o soccorso

3) Per consentire il passaggio del trasporto pubblico locale, divieto di sosta dalle 7.00 alle 19.0 su ambo i lati della carreggiata con facoltà di rimozione, in:

via dei Cedri, tra il civico 13 e l'accesso al campo sportivo

vai della Prateria, dal civico 18 a via dei Cedri

4) Istituzione del doppio senso di circolazione, dalle 9.00 alle 19.00:

nella traversa di via degli Oleandri individuata dai civici 1 – 2 – 2a - 3 – 4

4) L'accesso in entrata/uscita per e da via Spalato è consentito da Via Guerrina.