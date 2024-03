Previsioni meteo avverse, salta la prima domenica della sostenibilità a Verona: «Troveremo un'altra data»

«A causa delle previsioni di meteo avverso, la domenica della sostenibilità in programma per il 10 marzo a Montorio è stata rimandata». L'annuncio ufficiale è arrivato in queste ore da parte del Comune di Verona. Quello di domenica 10 marzo nell’ottava circoscrizione avrebbe dovuto essere il primo di una serie di appuntamenti che proseguiranno il 24 marzo nella settima circoscrizione a Madonna di Campagna, quindi il 7 aprile in sesta circoscrizione, mentre il 21 aprile la domenica della sostenibilità si svolgerà in terza circoscrizione a Borgo Nuovo.

Le iniziative in calendario previste a Montorio erano numerose, tutte volte a promuovere una nuova forma di mobilità cittadina e per far vivere in modo diverso i quartieri, riscoprendoli attraverso lo stare insieme e la partecipazione di chi li vive. Tuttavia le previsioni del tempo sfavorevoli hanno costretto il Comune a rinviare l'iniziativa. Da Palazzo Barbieri, in ogni caso, assicurano che l'obiettivo del Comune e dell'ottava circoscrizione è quello di «individuare quanto prima una nuova data, al fine di poter svolgere tutte le attività programmate».