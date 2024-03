Assistenza anziani: al via ad Oppeano il corso gratuito per diventare "custodi sociali"

Nel Distretto 3 - Pianura Veronese è in partenza un corso di formazione gratuito e aperto a tutti per diventare custodi sociali nell’ambito del progetto "Casa Comunità Cura", promosso dall’Azienda Ulss 9 Scaligera con il sostegno di Fondazione Cariverona. Il progetto, secondo quanto è stato spiegato dall'Ulss 9, ha l’obiettivo di rafforzare i servizi domiciliari e di supporto alle persone anziane con compresenza di fragilità fisiche, cognitive, sociali e relazionali, per la gestione della quotidianità e per mantenere la vita relazionale e la partecipazione attiva nel proprio contesto sociale.

La figura del custode sociale affianca infatti la persona anziana, le fa visita qualche volta la settimana, le tiene compagnia e la supporta nella gestione dell’ambiente di vita, nel mantenimento dei contatti con il medico di base, vigila sulla sua qualità della vita e costruisce una relazione di fiducia per favorire il superamento della condizione di isolamento.

Per diventare custodi sociali è necessario partecipare al corso gratuito di formazione che si terrà nella Sala Civica di Vallese di Oppeano ogni martedì a partire dal 12 marzo, dalle ore 17 alle 20, per un totale di cinque incontri. Al termine del corso verrà rilasciato un attestato di partecipazione necessario per accedere al colloquio e alla selezione per un possibile incarico all’interno del progetto.

Per partecipare al corso è necessario iscriversi entro martedì 5 marzo 2024, contattando l’Associazione Mano nella Mano al numero di telefono 344 2919781, oppure l’Associazione AVO Oppeano al numero 388 4281130.