Covid-19, 0 sintomatici in isolamento e 6 nuovi casi nel Veronese

Lieve calo delle persone in isolamento e una persona in più ricoverata nelle strutture veronesi, mentre 6 nuovi casi di Covid-19 sono stati registrati tra le ore 17 di domenica e le ore 8 di lunedì. È quanto riporta l'aggiornamento di Azienda Zero, che vede ora salire a 6444 il numero complessivo dei casi dall'inizio della pandemia. Di questi 682 sono attualmente positivi, 5162 sono i negativizzati virologici e 600 sono i deceduti colpiti dal virus, tra strutture ospedaliere e non.

Guardando all'interno Veneto, sono invece 93 i nuovi casi emersi, per un totale di 27156 di cui: 3621 tuttora affetti dal coronavirus, 21359 negativizzati e 2176 deceduti (che restano dunque stabili al dato precedente).

OSPEDALI - Non ci sono particolari variazioni per quanto riguarda il numero di ricoveri nelle strutture regionali, che vedono 214 persone nelle varie aree non critiche, 155 delle quali ancora positive, e 27 nelle terapie intensive, di cui 6 negativizzate. Per quanto riguarda gli ospedali veronesi, sono 45 i pazienti positivi ospitati: 17 a Borgo Roma (di cui 1 in terapia intensiva), 12 a Legnago (di cui 3 in terapia intensiva), 5 a San Bonifacio, 4 a Villafranca, 6 a Negrar (di cui 1 in terapia intensiva) e 1 a Peschiera.





ISOLAMENTO - Dalle 2360 di domenica sono ora 2331 le persone in isolamento domiciliare nella provincia scaligera, nessuno dei quali sintomatico. Di questi 590 sono positivi, 414 sono viaggiatori rientrati, 1243 sono venuti a contatto con un caso e 84 sono stati sottoposti alla misura per altro motivo.

Il numero degli individui in quarantena in tutta la regione è passato invece da 8951 a 8611.







