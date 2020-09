Covid-19, meno persone in isolamento nel Veronese e 6 nuovi casi

Torna a scende il numero di persone in isolamento domiciliare nel Veronese, mentre i 6 nuovi casi di Covid-19 registrati tra le ore 17 di sabato e le ore 8 di domenica hanno portato il conto totale dall'inizio della pandemia a 6437. È quanto si legge nell'aggiornamento di Azienda Zero, che indica ora nella provincia scaligera 676 persone tuttora positive, 5161 negativizzati virologici e 600 deceduti colpiti dal virus, tra strutture ospedaliere e non.

In tutto il Veneto, nella medesima fascia oraria, sono emersi 90 casi per un numero complessivo di 26973. Di questi 3490 sono attualmente affetti dal coronavirus, 21307 sono i negativizzati e 2176 i deceduti.

Fortunatamente nessun nuovo decesso è stato registrato in regione.

OSPEDALI - Non ci sono particolari variazioni per quanto riguarda i dati delle strutture venete, che ospitano ora 204 pazienti nelle varie aree non critiche, 148 dei quali tuttora positivi, e 26 nelle terapie intensive, di cui 5 negativizzati. Per quanto riguarda gli ospedali veronesi, sono 44 le persone ancora afflitte dal Covid-19 ricoverate: 17 a Borgo Roma (di cui 1 in terapia intensiva), 11 a Legnago (di cui 3 in terapia intensiva), 5 a San Bonifacio, 4 a Villafranca, 6 a Negrar (di cui 1 in terapia intensiva) e 1 a Peschiera.

ISOLAMENTI - È sceso di 69 unità il numero degli isolamenti domiciliari nell'area veronese, ora a quota 2360, di cui 594 positivi. In 432 sono stati confinati al rientro da un viaggio ed in attesa del tampone, così come i 1251 venuti a contatto stretto con un caso positivo, mentre altre situazioni hanno portato alla misura per 83 persone.

Sono calati in tutto il Veneto gli individui in quarantena, passati dai 9314 di sabato agli 8951 di domenica.

