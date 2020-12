Covid-19, registrati altri decessi in Veneto e a Verona. Lieve il calo dei ricoveri

Nella suo punto stampa il presidente Luca Zaia ha parlato di una diminuzione dell'incidenza dei positivi sui tamponi effettuati, mentre il report delle ore 8 del 30 dicembre di Azienda Zero vede altri 1482 casi di Sars-CoV-2 in Veneto, oltre a 43 decessi e ad un numero di persone ricoverate di poco inferiore a quello del pomeriggio di martedì.

In regione il numero complessivo di casi di Covid-19 è arrivato a 249075, 90023 dei quali attualmente positivi e 152642 negativizzati virologici (o guariti), mentre i deceduti colpiti dal virus, tra strutture ospedaliere e non, sono 6410. Nel precedente aggiornamento, quest'ultimo dato si era attestato a 6367.

In provincia di Verona sono 222 i nuovi casi annoverati per un totale di 48574 , di cui: 19978 tuttora affetti dal coronavirus, 26956 negativizzati e 1640 deceduti, 16 in più rispetto alle ore 17 del 29 dicembre.

Negli ospedali del Veneto sono ora ricoverate 3048 (-21) persone in area non critica, 2711 delle quali ancora positive, e 390 (-5) in terapia intensiva, di cui 32 ora negativizzati.

Prendendo in considerazione le sole strutture veronesi si contano 615 (-6) pazienti positivi in area non critica e 88 (-6) in terapia intensiva. Questi i dati dei singoli nosocomi: 137 a Borgo Roma (di cui 10 in terapia intensiva), 125 a Borgo Trento (di cui 28 in terapia intensiva), 100 a Legnago (di cui 4 in terapia intensiva), 73 a San Bonifacio (di cui 10 in terapia intensiva), 117 a Villafranca di Verona (di cui 19 in terapia intensiva), 20 a Marzana, 2 a Bovolone, 73 a Negrar (di cui 11 in terapia intensiva) e 56 a Peschiera del Garda (di cui 6 in terapia intensiva).

Scarica il report delle ore 8 del 30 dicembre di Azienda Zero

