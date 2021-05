Negli ospedali del Veneto il numero di pazienti Covid-19 è sceso a 1266

Dopo la lieve risalita della stessa mattinata, in Veneto torna a scendere il numero degli individui contagiati insieme a quello dei ricoveri ospedalieri, come mostra l'aggiornamento delle ore 17 del 6 maggio di Azienda Zero, che conta altri 142 tamponi positivi al Sars-CoV-2 e 7 decessi.

In regione sono stati registrati complessivamente 415964 casi di Covid-19 dall'inizio dell'emergenza sanitaria, 19609 (-426) dei quali attualmente positivi e 384944 (+561) negativizzati virologici (o guariti), mentre i deceduti colpiti dal virus, tra strutture ospedaliere e non, sono 11411.

In provincia di Verona sono emersi 20 nuovi casi per un totale di 80233, di cui: 4295 (-134) tuttora affetti dal coronavirus, 73355 (+150) negativizzati e 2583 deceduti, 4 in più rispetto al bollettino delle ore 8 di giovedì.

Negli ospedali del Veneto sono ricoverate 1100 (-13) persone nelle varie aree non critiche, 774 delle quali ancora positive, e 166 (-2) in terapia intensiva, di cui 30 ora negativizzati (1266 pazienti Covid totali).

Considerando solo il territorio scaligero, si contano 220 (+5) pazienti in area non critica e 43 (+2) in terapia intensiva. Questi i dati delle singole strutture: 62 a Borgo Roma (di cui 13 in terapia intensiva), 42 a Borgo Trento (di cui 12 in terapia intensiva), 37 a Legnago (di cui 5 in terapia intensiva), 4 a San Bonifacio (di cui 1 in terapia intensiva), 97 a Villafranca di Verona (di cui 9 in terapia intensiva), 1 a Bovolone, 18 a Negrar (di cui 2 in terapia intensiva) e 1 a Peschiera (di cui 1 in terapia intensiva).

Negli ospedali di comunità veronesi infine risultano ricoverati 29 pazienti positivi: 8 a Bovolone e 21 a Bussolengo.

