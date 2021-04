Sono meno di 28 mila i positivi al Covid-19 registrati ora in Veneto

È quanto emerge dall'aggiornamento delle ore 17 del 15 aprile di Azienda Zero, che indica anche che il numero di persone ricoverate in terapia intensiva è calato a 265, mentre quello relativo alle aree non critiche è di 1661

Il calo registrato in questi giorni in Veneto degli individui contagiati e dei ricoveri prosegue, con l'assessore alla Sanità Manuela Lanzarin che ha partlato di «dati da zona gialla», riferendosi anche a indice Rt ed incidenza settimanale.

Rispetto alla stessa mattinata, l'aggiornamento delle ore 17 del 15 aprile di Azienda Zero ha registrato altri 328 tamponi positivi al Sars-CoV-2 e 8 decessi. Sono 399171 dunque i casi di Covid-19 riscontrati in regione dall'inizio del'emergenza sanitaria, 27853 dei quali attualmente positivi e 360265 negativizzati virologici (o guariti), mentre i deceduti colpiti dal virus, tra strutture ospedaliere e non, sono 11053.

Sono 71 i nuovi casi emersi in provincia di Verona, per un totale di 76252 di cui: 5158 tuttora affetti dal coronavirus, 68585 negativizzati e 2509 deceduti, 2 in più rispetto al bollettino delle ore 8.

Negli ospedali del Veneto sono presenti 1661 (-23) pazienti nelle varie aree non critiche, 1381 dei quali ancora positivi, e 265 (-1) in terapia intensiva, di cui 23 ora negativizzati.

Considerando solo l'area scaligera e le sue strutture si contano invece 323 (-1) pazienti positivi in area non critica e 63 (+1) in terapia intensiva. Questi i dati dei singoli nosocomi: 104 a Borgo Roma (di cui 18 in terapia intensiva), 54 a Borgo Trento (di cui 14 in terapia intensiva), 75 a Legnago (di cui 7 in terapia intensiva), 2 a San Bonifacio, 95 a Villafranca di Verona (di cui 18 in terapia intensiva), 43 a Negrar (di cui 3 in terapia intensiva) e 13 a Peschiera del Garda (di cui 3 in terapia intensiva).

Negli ospedali di comunità veronesi infine risultano ricoverati 36 pazienti positivi: 13 a Bovolone, 2 a Peschiera e 22 a Bussolengo.

