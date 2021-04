Covid-19 in Veneto, dati da «zona gialla»: positivi e ricoveri sempre in calo

In conferenza stampa l'assessore Lanzarin ha sottolineato gli ottimi numeri della regione e dall'aggiornamento delle ore 8 del 15 aprile di Azienda Zero, si contano 266 pazienti nelle terapie intensive e 1684 in area non critica

Sono stati definiti «dati da zona gialla» quelli che dipingono l'attuale situazione del Veneto in questa pandemia. A dirlo è stata l'assessore Manuela Lanzarin nel corso del consueto punto stampa della regione, durante il quale ha spiegato che l'incidenza dei tamponi positivi sul totale di quelli effettuati nelle ultime 24 ore è stata del 3,21%, mentre le terapie intensive hanno in carico 281 pazienti, oltre a quelli Covid, con il 26% dei posti occupati (27% invece per le aree non critiche). Dovrebbero venire poi confermati a Roma i valori regionali relativi all'indice Rt, pari a 0,81, e dell'incidenza settimanale, calcolata su 134 casi ogni 100 mila abitanti.

Nel frattempo risultano calati ulteriormente i numeri relativi agli individui contagiati e ai ricoveri, come mostra l'aggiornamento delle ore 8 del 15 aprile di Azienda Zero, che annovera altri 748 tamponi positivi al Sars-CoV-2 e 16 decessi dal pomeriggio di mercoledì.

In regione, dall'inzio dell'emergenza sanitaria, sono stati registrati complessivamente 398843 casi di Covid-19, 28332 (-311) dei quali attualmente positivi e 359470 (+1043) negativizzati virologici (o guariti), mentre i deceduti colpiti dal virus, tra strutture ospedaliere e non, sono 11041.

Sono 225 i nuovi casi emersi in provincia di Verona, per un totale di 76181 di cui: 5275 (-31) tuttora affetti dal coronavirus, 68399 (+253) negativizzati e 2507 deceduti, 3 in più rispetto al bollettino delle ore 17 di mercoledì.

Negli ospedali del Veneto risultano essere ricoverate 1684 (-53) persone nelle varie aree non critiche, 1396 delle quali ancora positive, e 266 (-5) in terapia intensiva, di cui 22 ora negativizzate.

Nelle sole strutture veronesi si contano 324 (-5) pazienti positivi in area non critica e 62 (-1) in terapia intensiva. Questi i numeri dei singoli nosocomi: 104 a Borgo Roma (di cui 18 in terapia intensiva), 55 a Borgo Trento (di cui 14 in terapia intensiva), 75 a Legnago (di cui 7 in terapia intensiva), 2 a San Bonifacio, 94 a Villafranca di Verona (di cui 17 in terapia intensiva), 41 a Negrar (di cui 3 in terapia intensiva) e 15 a Peschiera del Garda (di cui 3 in terapia intensiva).

Negli ospedali di comunità scaligeri infine risultano ricoverati 38 pazienti positivi: 13 a Bovolone, 2 a Peschiera e 24 a Bussolengo.

Gallery