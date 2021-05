Covid-19 in Veneto: positivi stabili a quota 20 mila e pressione ospedaliera in calo

Il numero delle persone ora affette dal Covid-19 è rimasto sostanzialmente "congelato" in Veneto, rispetto al tardo pomerggio di martedì, mentre è calata ulteriormente la pressione ospedaliera. Lo si evince dall'aggiornamento delle ore 8 del 5 maggio di Azienda Zero, che conta altri 495 tamponi positivi al Sars-CoV-2 e 2 decessi, mentre il presidente Luca Zaia, nel corso del suo consueto punto stampa, ha specificato che nelle ultime 24 ore l'incidenza dei test positivi sul totale di quelli effettuati è stata del 2,02%, mentre le terapie intensive hanno in cura 274 pazienti, oltre a quelli Covid.

In regione, dall'inizio dell'emergenza sanitaria, sono stati registrati complessivamente 414972 casi di Covid-19, 20176 (-2) dei quali attualmente positivi e 383399 (+495) negativizzati virologici (o guariti), mentre i deceduti colpiti dal virus, tra strutture ospedaliere e non, sono 11397.

In provincia di Verona sono stati riscontrati 136 nuovi casi per un totale di 80015, di cui: 4510 (+42) tuttora affetti dal coronavirus, 72926 (+93) negativizzati e 2579 deceduti, 1 in più rispetto al bollettino delle ore 17 di martedì.

Negli ospedali del Veneto si contano 1163 (-19) persone ricoverate nelle varie aree non critiche, 854 delle quali ancora positive, e 173 (-4) in terapia intensiva, di cui 28 ora negativizzate.

Considerando solo il territorio veronese e le sue strutture si contano 220 (-6) pazienti positivi in area non critica e 43 (-3) in terapia intensiva. Questi i dati dei singoli nosocomi: 69 a Borgo Roma (di cui 14 in terapia intensiva), 41 a Borgo Trento (di cui 12 in terapia intensiva), 39 a Legnago (di cui 4 in terapia intensiva), 4 a San Bonifacio (di cui 1 in terapia intensiva), 91 a Villafranca di Verona (di cui 10 in terapia intensiva), 17 a Negrar (di cui 2 in terapia intensiva), 1 a Peschiera e 1 all'ospedale Villa Santa Giuliana.

Negli ospedali di comunità scaligeri infine risultano ricoverati 31 pazienti positivi: 10 a Bovolone e 21 a Bussolengo.

Gallery