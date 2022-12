Covid-19 in Veneto, pressione ospedaliera e positivi accertati pressoché stabili

Non ci sono state particolari variazioni nelle ultime 24 ore prese in considerazione per quanto riguarda la diffusione del Covid-19 in Veneto: è rimasta pressoché inalterata infatti la pressione sugli ospedali, così come lievissima è stata la contrazione del numero di persone ora affette dal virus.

Il bollettino del 9 dicembre di Azienda Zero, tra le 8 di giovedì e le 8 di venerdì, conta altri 1220 tamponi positivi al Sars-CoV-2 e 3 decessi, nessuno dei quali registrati nel Veronese.

Complessivamente, da quando è scattata l'emergenza sanitaria, in regione sono stati registrati complessivamente 2584192 casi di Covid-19, 61100 (+208) dei quali attualmente positivi e 2507037 (+1425) negativizzati virologici (o "guariti"), mentre i deceduti collegati al virus, tra strutture ospedaliere e non, sono 16055 (+3).

Sono 174 i nuovi casi emersi in provincia di Verona, per un totale di 456487, di cui: 6704 (+10) tuttora affette dal coronavirus, 446472 (+164) negativizzati e 3311 (dato stabile) deceduti.

Negli ospedali del Veneto risultano ricoverate 1598 (+10) persone in area non critica, 979 delle quali ancora positive, e 71 (dato stabile) in terapia intensiva, di cui 23 ora negativizzate.

Prendendo in considerazione solamente le strutture scaligere, si contano 184 (+2) pazienti positivi in area non critica e 13 (dato stabile) in terapia intensiva. Questi i dati dei singoli nosocomi: 40 pazienti a Borgo Roma (di cui 1 in terapia intensiva), 56 a Borgo Trento (di cui 6 in terapia intensiva), 27 a Legnago (di cui 1 in terapia intensiva), 16 a San Bonifacio (di cui 1 in terapia intensiva), 18 a Villafranca (di cui 3 in terapia intensiva), 8 a Marzana, 11 a Bussolengo, 1 a Bovolone, 5 a Negrar e 15 a Peschiera.