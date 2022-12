Covid-19, situazione stabile in Veneto: meno di 7 mila positivi accertati nel Veronese

Numero di contagiati dal Covid-19 sostanzialmente stabile nelle ultime 24 ore in Veneto e lievissima risalita dei ricoveri ospedalieri, principalmente in area non critica.

Il bollettino del 7 dicembre di Azienda Zero, tra le 8 di martedì e le 8 di mercoledì, conta altri 4957 tamponi positivi al Sars-CoV-2 e 13 decessi, 4 dei quali segnalati nel Veronese.

In regione, da quando ha preso il via la pandemia, sono stati registrati complessivamente 2578712 casi di Covid-19, 61850 (+93) dei quali attualmente positivi e 2500824 (+4851) negativizati virologici (o "guariti"), mentre i deceduti collegati al virus, tra strutture ospedaliere e non, sono 16038 (+13).

In provincia di Verona sono 804 i nuovi casi emersi per un totale di 455619, di cui: 6876 (-151) tuttora affetti dal coronavirus, 445433 (+951) negativizzati e 3310 (+4) deceduti.

Negli ospedali del Veneto risultano ricoverate 1543 (+38) persone in area non critica, 967 delle quali ancora positive, e 65 (+1) in terapia intensiva, di cui 19 ora negativizzate.

Considerando solo le strutture scaligere, si contano 173 (+6) pazienti positivi in area non critica e 13 (dato stabile) in terapia intensiva. Questi i dati dei singoli nosocomi: 40 pazienti a Borgo Roma (di cui 1 in terapia intensiva), 58 a Borgo Trento (di cui 8 in terapia intensiva), 27 a Legnago (di cui 1 in terapia intensiva), 14 a San Bonifacio (di cui 1 in terapia intensiva), 16 a Villafranca (di cui 2 in terapia intensiva), 9 a Marzana, 11 a Bussolengo, 5 a Negrar e 6 a Peschiera.

Scarica l'aggiornamento del 7 dicembre di Azienda Zero