Coronavirus in Veneto, contagi crescono ma positivi e pazienti Covid calano

Rispetto al fine settimana appena trascorso, i contagi da coronavirus sono aumentati in Veneto ma il totale dei positivi non è cresciuto. L'ondata di nuove infezioni potrebbe dunque aver toccato il suo apice, dando il via ad un'inversione di tendenza con positivi e pazienti Covid in calo.

Scarica qui il bollettino sul Covid-19 in Veneto del 6 dicembre 2022

In provincia di Verona, dalle 8 di ieri mattina, sono risultati positivi al coronavirus 1.100 test, ma i veronesi attualmente positivi sono scesi a 7.027 (-18 da ieri). Due sono i veronesi deceduti per Covid-19 nelle ultime 24 ore (3.306 da inizio pandemia) mentre i guariti dall'infezione sono 444.482 da febbraio 2020 (+1.116 da ieri). Negli ospedali veronesi, i pazienti positivi al coronavirus sono in tutto 180 (-9 da ieri).

Stesso andamento in regione dove i nuovi positivi al coronavirus nelle ultime 24 ore sono stati 6.562, mentre i guariti dall'infezione sono stati 6.617. I deceduti a causa del virus dalle 8 di ieri mattina sono stati 21 (16.025 da inizio pandemia). E oggi risultano positivi in veneto 61.757 (-76 da ieri), di cui 925 ricoverati in area non critica (-33 da ieri) e 45 ricoverati in terapia intensiva.