Covid-19 in Veneto, lieve aumento dei ricoveri ma nessun allarme

Un calo del numero dei postivi al Covid-19 e una lieve risalita dei ricoveri ospedalieri è stata registrata nelle ultime 24 ore in Veneto, con la pressione sul sistema sanitario che rimane in ogni caso lontana dai livelli di guardia, come mostra il portale Agenas.

Il bollettino del 4 dicembre di Azienda Zero, tra le 8 di sabato e le 8 di domenica, conta altri 3354 tamponi positivi al Sars-CoV-2 e 1 decesso, il quale non risulta registrato nel Veronese.

Complessivamente, da quando è scattata l'emergenza sanitaria, in regione sono stati registrati 2566019 casi di Covid-19, 62712 (-1359) dei quali attualmente positivi e 2487311 (+4712) negativizzati virologici (o "guariti"), mentre i deceduti collegati al virus, tra strutture ospedaliere e non, sono 15996 (+1).

In provincia di Verona sono emersi 617 nuovi casi, per un totale di 453517, di cui: 7116 (-309) tuttora affetti dal coronavirus, 443097 (+926) negativizzati e 3304 (dato stabile) deceduti.

Negli ospedali del Veneto risultano ricoverate 1490 (+25) persone in area non critica, 950 delle quali ancora positive, e 63 (+8) in terapia intensiva, di cui 17 ora negativizzate.

Considerando solo le strutture scaligere, si contano 182 (+14) pazienti positivi in area non critica e 10 (+2) in terapia intensiva. Questi i dati dei singoli nosocomi: 37 pazienti a Borgo Roma (di cui 1 in terapia intensiva), 55 a Borgo Trento (di cui 7 in terapia intensiva), 24 a Legnago, 21 a San Bonifacio (di cui 1 in terapia intensiva), 16 a Villafranca (di cui 1 in terapia intensiva), 11 a Marzana, 8 a Bussolengo, 1 a Bovolone, 5 a Negrar e 14 a Peschiera.