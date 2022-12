Covid in Veneto: attuali positivi a quota 64.071, calano i ricoveri. Sono 14 i morti nelle ultime 24 ore

Sono 4.601 i casi in più di tamponi positivi al coronavirus rilevati in Veneto nelle ultime 24 ore, di questi sono 800 quelli riferiti alla provincia di Verona. È quanto emerge dal bollettino Covid odierno, sabato 3 dicembre, divulgato da Azienda Zero.

Salgono dunque a quota 64.071 i casi attualmente positivi nella nostra Regione (ieri erano 63.150), mentre a livello provinciale nel Veronese sono 7.425 (ieri erano 7.254). Rispetto a ieri si contano poi ulteriori 14 vittime che portano così il triste computo totale dei decessi da inizio pandemia in Veneto a 15.995 morti.

Scarica il Report Covid Veneto 3 dicembre 2022

Per quel che riguarda la situazione negli ospedali del Veneto, si assiste oggi ad un calo dei pazienti Covid ricoverati. Nell'area medica delle strutture venete troviamo infatti 941 pazienti attualmente positivi al coronavirus (-25 rispetto a ieri), mentre nei reparti di terapia intensiva sono scesi a quota 39 (-4 rispetto a ieri). Trend di calo che si conferma quest'oggi anche sul piano della singola provincia scaligera dove in area medica troviamo complessivamente 168 persone attualmente positive (-16 rispetto a ieri), mentre resta invariato a quota 8 il numero dei pazienti Covid curati in terapia intensiva.