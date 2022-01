«La campagna anti-Covid va avanti bene, passate le 10 milioni di vaccinazioni»

«La vaccinazione anti-Covid sta andando avanti bene. Siamo arrivati all'88,5% di vaccinati dai 12 anni in su e al 30,8% nella fascia di età 5-11 anni. E la notizia del giorno è che questa mattina abbiamo passato le 10 milioni di vaccinazioni». Con queste parole, il presidente della Regione Luca Zaia ha anticipato alcuni dati contenuti nel bollettino regionale sulle vaccinazioni anti-Covid in Veneto. Un report che evidenzia le cifre salienti della giornata di ieri e quindi al suo interno non si può leggere il raggiungimento avvenuto questa mattina, 20 gennaio: in Veneto, in poco più di un anno, sono state somministrati 10 milioni di dosi.

Scarica qui il bollettino sulle vaccinazioni anti-Covid in Veneto aggiornato al 19 gennaio 2022

La giornata di ieri si è conclusa con 37.164 dosi di vaccino somministrate. Queste dosi hanno fatto salire il contatore complessivo a 9.979.816 dosi. Contatore che, come affermato da Zaia, ha superato oggi quota 10 milioni. Tra i vaccini somministrati ieri, le prime dosi sono state 2.120, le seconde dosi 4.508 e le terze dosi 30.536. I veneti che hanno ricevuto la terza dose sono così diventati 2.409.937 (il 49,7% dell'intera popolazione regionale). Invece, i veneti che hanno ricevuto almeno una dose o che sono in procinto di riceverla sono 3.963.284 (l'81,7% dei residenti in regione).

E la provincia di Verona è stata quella che ha vaccinato più di tutti ieri. Le somministrazioni sono state 8.078 e così in tutta la campagna vaccinale sono state 1.838.757 le dosi inoculate da Ulss 9 Scaligera e Aoui di Verona.