Capodanno col vaccino anti-Covid, più di mille somministrazioni in Veneto

Più di mille veneti hanno cominciato il 2022 vaccinandosi contro Covid-19. Nonostante la giornata di festa, la campagna vaccinale in Veneto ha permesso a 1.168 cittadini di ricevere una dose e per 52 di questi cittadini la dose di ieri è stata la prima. In 14 hanno ricevuto la seconda dose e in 1.102 si sono sottoposti alla terza dose.

Scarica qui il bollettino delle vaccinazioni anti-Covid eseguite in Veneto aggiornato all'1 gennaio 2022

Tutte le somministrazioni di ieri tranne una sono state eseguite in provincia di Padova. L'unica vaccinazione non padovana eseguita nel giorno di Capodanno è stata fatta nel Veronese dove oggi il contatore delle vaccinazioni anti-Covid è ripartito da 1.697.390.

Proprio nel primo giorno del nuovo anno la campagna vaccinale ha raggiunto completamente l'80% dei residenti in Veneto. Contando, infatti, coloro che hanno ricevuto il vaccino e coloro che l'hanno prenotato, la cifra raggiunta è 3.879.776. In questa cifra sono compresi, tra gli altri, anche 1.707.890 veneti che hanno ricevuto tre dosi di vaccino (35,2% degli abitanti in Veneto) e sono compresi anche i bambini dai 5 agli 11 anni che da poco hanno avuto accesso al vaccino. In questa fascia di età, i vaccinati e coloro che hanno prenotato il vaccino sono quasi il 18% del totale.