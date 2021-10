Più di 3,6 milioni di veneti hanno ricevuto almeno una dose di vaccino anti-Covid

Ogni giorno ne vengono somministrati un po' di più di vaccini anti-Covid. È una settimana in crescendo per la campagna vaccinale contro il coronavirus in Veneto. Una settimana cominciata con poco più di 13mila dosi inoculate, proseguita con oltre 14mila dosi, e ieri, 13 ottobre, le somministrazioni sono state quasi 16mila. Il numero esatto è contenuto nel bollettino trasmesso dalla Regione Veneto ed è di 15.949. I nuovi vaccinati sono stati 5.186, mentre 7.027 veneti hanno raggiunto la piena immunizzazione dal virus. E le restanti 3.736 dosi sono state inoculate come booster, la cosiddetta terza dose.

BOLLETTINO CAMPAGNA VACCINALE ANTI-COVID IN VENETO AGGIORNATO AL 13 OTTOBRE 2021

Sono 3.648.869 i veneti che hanno aderito alla campagna vaccinale contro il coronavirus. Rappresentano il 75,2% della popolazione totale e l'83,4% della popolazione vaccinabile. I veneti che invece sono giunti al termine del ciclo vaccinale sono 3.462.210, pari al 71,3% della popolazione totale e al 79,1% della popolazione vaccinabile.

In provincia di Verona sono state 3.035 le somministrazioni di ieri e 1.319.837 quelle dall'inizio della campagna vaccinale.