Veneti dai 12 anni in su, il 64% ha ricevuto almeno una dose di vaccino anti-Covid

Sabato sono state 42.904 le dosi inoculate in tutta la regione e quindi comprese le 6.621 somministrate in provincia di Verona

Servirebbe una domenica con più di 50mila vaccinazioni per chiudere anche questa settimana con 300mila dosi di vaccino anti-Covid somministrate in Veneto. Nella giornata di ieri, 10 luglio, sono state 42.904 le dosi inoculate. Le prime dosi sono state 6.075 ed i richiami sono stati 36.829. In totale sono stati somministrati in Veneto 4.618.482 vaccini anti-Covid, sommando prime (2.681.667) e seconde dosi (1.936.814, in cui sono comprese anche le dosi uniche del vaccino di Johnson & Johnson).

BOLLETTINO VACCINAZIONI ANTI-COVID IN VENETO AGGIORNATO AL 10 LUGLIO 2021

Se si tiene conto della popolazione residente in Veneto, la copertura vaccinale ha raggiunto il 57,7% con le prime dosi ed il 39,3% per i cicli vaccinali completi. Ma la popolazione vaccinabile è inferiore alla popolazione totale, perché i bambini da 0 a 11 anni non si possono vaccinare. La copertura vaccinale di chi può ricevere il vaccino ha raggiunto il 64% con le prime dosi ed il 43,6% per i cicli completi.

Questa la copertura suddivisa in fasce di età:

In provincia di Verona, l'Ulss 9 Scaligera e l'Aoui di Verona hanno somministrato 6.621 vaccini ieri e 819.838 vaccini in totale.