Vaccinazioni anti-Covid, quasi 150mila inoculazioni la scorsa settimana in Veneto

Sono state 147.593 le dosi di vaccino anti-Covid somministrate la scorsa settimana in Veneto. Quella dal 23 al 29 agosto è stata la prima settimana di crescita rispetto ai sette giorni precedenti dopo cinque settimane consecutive di calo nelle inoculazioni. L'effetto "ferie d'agosto" potrebbe dunque essersi esaurito ed la campagna vaccinale potrebbe lentamente tornare di giugno e luglio, quando le somministrazioni settimanali viaggiavano a cifre doppie rispetto a quelle registrate ad agosto.

CAMPAGNA VACCINALE ANTI-COVID IN VENETO - DATI AGGIORNATI AL 29 AGOSTO 2021

Comunque ieri, 29 agosto, proprio nell'ultimo giorno della settimana, il Veneto ha tagliato il traguardo delle 3 milioni di seconde dosi somministrate. Le inoculazioni totali di ieri sono stati 13.389, di cui 4.273 prime dosi e 9.116 seconde dosi. Nel complesso, a ieri, in Veneto sono state somministrate 6.221.309 di vaccini anti-Covid, 3.219.679 sono state prime dosi e 3.001.629 seconde dosi.

Non tutte queste dosi, però, sono state somministrate a cittadini residenti in Veneto. Fra chi vive in regione, i vaccinati con una sola dose sono 3.372.750 (69,5% del totale) e quelli vaccinati con due dosi sono 2.945.929 (60,7% del totale).

In provincia di Verona, invece, le vaccinazioni di ieri sono state 1.866 e quelle complessive dall'inizio della campagna vaccinale sono state 1.152.320.