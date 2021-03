Vaccini anti-Covid, più della metà degli over 80 veneti ha ricevuto una dose

La Regione Veneto ha trasmesso questa mattina, 27 marzo, l'aggiornamento sulla campagna vaccinale contro il coronavirus. Alle 23.30 di ieri, sono state somministrate 739.766 dosi in tutta la regione ed i veneti che hanno completato il ciclo vaccinale con la somministrazione della prima dose e del richiamo sono 226.837.

REPORT VACCINAZIONI VENETO AGGIORNATO ALLE 23.30 DEL 26 MARZO 2021

Più della metà degli ultraottantenni veneti ha ricevuto almeno una dose di vaccino e rappresentano la fascia d'età maggiormente coperta per il momento.

Ieri, in tutto il Veneto, sono state somministrate 29.903 dosi (le prime dosi sono state 24.502 ed i richiami 5.357). Ed è quasi certo che questa sarà la settimana con il maggior numero di dosi finora somministrate in regione. Segno che la capacità vaccinale giornaliera è in aumento.

In provincia di Verona, ieri, sono state somministrate 4.984 di vaccino anti-Covid dall'Ulss 9 Scaligera e 413 dosi dall'Azienda ospedaliera universitaria integrata (Aoui). Nel complesso, sono 113.511 le dosi somministrate dall'Ulss 9 finora e 19.217 quelle dell'Aoui.

Gallery