Campagna vaccinale anti-Covid, raggiunto l'81,3% dei residenti in Veneto

Metà dei veneti con più di 12 anni è vaccinato contro il coronavirus con tre dosi e più di un bambino su quattro tra 5 e 11 anni ha ricevuto una dose o l'ha prenotata. E superate le 9,7 milioni di dosi somministrate. Questi sono alcuni numeri contenuti nel bollettino diffuso oggi, 14 gennaio, dalla Regione Veneto sulla campagna vaccinale anti-Covid. Numeri aggiornati a ieri, un giovedì da 51.529 vaccinazioni in tutta la regioni, tra prime (4.165), seconde (4.279) e terze dosi (43.085).

Scarica qui il report sulle vaccinazioni anti-Covid in Veneto aggiornato al 13 gennaio 2022

Tra tutti i residenti del Veneto, quelli fino a ieri raggiunti dalla campagna vaccinale sono 3.946.003, l'81,3% del totale. Tra questi ci sono, 2.179.738 veneti con più di 12 anni che hanno una copertura vaccinale garantita da tre dosi e il 25,9% dei bambini tra 5 e 11 anni che hanno ricevuto almeno una dose o sono in procinto di averla. E sommando dosi somministrate e prenotazioni non c'è fascia di età dai 12 anni in su con una copertura inferiore all'80%.

In provincia di Verona, invece, la copertura vaccinale media è al 79,7%, raggiunta soprattutto grazie alle 1.791.605 dosi somministrate da Ulss 9 Scaligera e Aoui di Verona (9.545 dosi solo nella giornata di ieri).