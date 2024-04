Verona apre alla gestione associata dei servizi sociali. E lotta all'inquinamento acustico

Via libera definitivo, con 24 voti favorevoli e 9 astenuti, all'aggiornamento del piano d'azione dell’agglomerato di Verona per la gestione dell'inquinamento acustico, che consentirà di intraprendere una serie di interventi che puntano alla riduzione degli effetti nocivi nell’esposizione al rumore ambientale della popolazione.

Il provvedimento è stato approvato ieri, 11 aprile, dal consiglio comunale di Verona. Tra le azioni previste spiccano misure concrete finalizzate alla riduzione del rumore nelle aree più esposte e alla salvaguardia delle "zone silenziose". Il percorso di aggiornamento, deliberato dalla giunta comunale il 20 febbraio scorso, è stato tracciato sulla base di dati ricavati dalla Mappa Acustica Strategica approvata nel 2022. Un’analisi approfondita che ha posto la lente su quali sono le zone critiche, delineando chiaramente le priorità di intervento.

Il Comune ha reso il Piano e la sua sintesi non tecnica disponibili per la consultazione pubblica, permettendo ai cittadini di esprimere osservazioni e suggerimenti per 45 giorni consecutivi e fino al 4 aprile scorso. Sono state raccolte 9 osservazioni da parte di cittadini ed istituzioni, tutte sono state valutate nel processo decisionale.

Il piano sarà ora consegnato alla Regione Veneto e al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

E ieri il consiglio comunale ha anche approvato all'unanimità (30 voti favorevoli) la convenzione per la gestione associata dei servizi sociali tra i comuni dell’ambito territoriale sociale Ven_20 - Verona dei distretti 1 e 2 dell'azienda Ulss 9 Scaligera. Il documento è stato illustrato all’aula dall’assessora alle politiche sociali Luisa Ceni e lo scopo della convenzione è quello di mitigare la frammentazione dei sistemi di assistenza a favore della cittadinanza. Assistenza che, oltre a rispondere a criteri contabili, deve essere garantita in maniera uniforme e solidaristica su ambiti territoriali omogenei, anche per limitare fenomeni migratori della povertà e sperequazioni prestazionali dei livelli essenziali di assistenza.

Mozioni

Successivamente sono state esaminate e approvate le mozioni in programma. La prima, a firma del consigliere Nicolò Zavarise (Lega), impegna il Comune al ripristino del ponte pedonale tra Via Sezano e Via Valpantena. La seconda, a firma della consigliera Paola Poli (Damiano Tommasi Sindaco), impegna il Comune ad attivarsi presso le sedi opportune affinché venga istituito il Cup unico per l'intero territorio provinciale dell'Ulss 9 Scaligera, possibilmente integrato con i Cup dell'Aoui e degli ospedali convenzionati di Peschiera e Negrar, prevedendo altresì percorsi agevolati per i disabili ed un sistema web che permetta alle persone sorde di prenotare o disdire prestazioni sanitarie in piena autonomia.

Domande di attualità e comunicazioni

Ad inizio seduta, l’assessore alla mobilità Tommaso Ferrari è intervenuto in merito alla domanda di attualità presentata dal consigliere Nicolò Zavarise sull’aumento delle tariffe degli stalli blu collegato al nuovo piano urbano della sosta recentemente adottato dalla giunta. «Nel breve-medio periodo - ha spiegato l’assessore Tommaso Ferrari - la tariffazione della sosta subirà un aumento tra il 20 e il 30% come definito nel Pums adottato nel 2020, e nei prossimi anni a completamento della filovia e dei parcheggi scambiatori, in forma differenziata andando a definire un gradiente con tariffe che aumentano man mano che ci si avvicina al centro cittadino (fino ad un massimo del 50%), così da favorire la sosta nei parcheggi scambiatori e in struttura, oltre che l’utilizzo di altri mezzi di trasporto».