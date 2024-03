Quali sono le competenze e le aspirazioni lavorative dei migranti ospitati a Verona? Le risposte in un'indagine della prefettura

Nel corso della riunione del Consiglio territoriale per l’immigrazione che il prefetto Demetrio Martino ha presieduto nella mattinata di mercoledì 27 marzo, presso il Palazzo Scaligero, è stata presentata l’iniziativa intitolata "Analisi delle competenze e delle aspirazioni lavorative dei richiedenti asilo accolti nei Cas di Verona e provincia". Si tratta di un'attività denominata "Meraki" e realizzata dalla prefettura, in collaborazione con il Consiglio Italiano Rifugiati nell’ambito del progetto Fami (Fondo asilo migrazione e integrazione, ndr).

Sono quindi stati illustrati i risultati dell’attività di raccolta dati effettuata negli scorsi mesi di dicembre 2023 e gennaio 2024, attraverso la somministrazione agli ospiti delle strutture di accoglienza del territorio scaligero di un apposito questionario nominativo, tradotto in inglese e francese, contenente domande relative al grado di istruzione, al livello di conoscenza della lingua italiana, al grado di digitalizzazione, alle esperienze lavorative pregresse e alle ambizioni professionali.

Secondo quanto è stato riferito dalla prefettura, ad aver risposto al questionario sono stati complessivamente 840 migranti, ovvero oltre il 50% degli ospiti attualmente accolti nei Cas della provincia. Di questi l'88% sono uomini, con età media di 26 anni e di provenienza prevalentemente africana (59% complessivi, 47% di origine sub-sahariana) e asiatica (38% totali, di cui 25% dal Bangladesh, nazionalità singolarmente preponderante).

Livelli bassi di conoscenza della lingua italiana

Sempre dalla prefettura fanno poi sapere che la successiva sistemazione delle informazioni raccolte in un’apposita banca dati ha consentito di elaborare «un quadro analitico» sull’occupabilità dei richiedenti asilo accolti nelle strutture di accoglienza nella nostra provincia. Quanto al grado di istruzione, la maggioranza assoluta degli intervistati (62%) ha dichiarato di aver frequentato nel proprio paese un ciclo scolastico di durata fino a 5 anni (29%) o fino a 10 anni (33%). D’altro canto, sono stati registrati «livelli mediamente bassi di conoscenza della lingua italiana e di digitalizzazione».

Tra le mansioni lavorative già svolte in precedenza, spiccano per ricorrenza l’agricoltore (253 menzioni), il cuoco/aiuto cuoco (196), l’operaio generico (187), il muratore (182), l’autista (127), il cameriere (126), il venditore (98), l’elettricista/idraulico (98) e il meccanico (84). Sul piano delle aspirazioni professionali, prevalgono invece i mestieri del cuoco o cameriere (111 menzioni), dell’operaio (107), dell’autista (104), del saldatore (77), dell’agricoltore (73), dell’elettricista (62), del meccanico (57) e del muratore (49).

Alta disponibilità a partecipare a corsi di formazione

Secondo quanto viene riportato nell'analisi del questionario svolta dalla prefettura, si è riscontrata inoltre un’ampia disponibilità tra i migranti intervistati a partecipare a corsi di formazione (88%) ed anche a progetti in tema di lavori socialmente utili, eventualmente attivati a livello comunale (77%). A quanto si apprende, gli esiti dell'indagine sono stati accolti con «vivo interesse e apprezzamento» da parte dei componenti del Consiglio, specie in virtù del fatto che la banca dati, creata con le informazioni raccolte, potrà ora costituire «una valida piattaforma per l’adozione di azioni concrete finalizzate, da un lato, a valorizzare i profili lavorativi già esistenti tra i richiedenti asilo e, dall’altro, a sviluppare capacità e abilità in linea con le richieste del mercato del lavoro, anche attraverso mirate opportunità formative».

Il prefetto: «Attendiamo risposte dal tessuto socio-economico veronese»

A fronte dei dati emersi, il prefetto Demetrio Martino ha commentato: «Considerato che il 62% degli ospiti intervistati (circa 500 persone), ha già formalizzato la domanda di protezione internazionale e quindi può già lavorare, attendiamo risposte concrete da parte del tessuto socio-economico della provincia, anche in termini di proposte lavorative che potranno essere utilmente indirizzate verso le strutture di accoglienza in cui sono state registrate competenze ed ambizioni lavorative coerenti».

In aggiunta, il prefetto ha quindi evidenziato: «Particolarmente significativa appare altresì la disponibilità manifestata dagli ospiti dei Cas a svolgere lavori socialmente utili a titolo gratuito. Si tratta di un segnale importante di apertura verso le comunità locali, che potrebbe contribuire a superare eventuali barriere di diffidenza e consentire una migliore integrazione dei migranti nei contesti territoriali in cui si trovano inseriti».