Bollette di acqua, luce e gas, Veneto tra le Regioni virtuose. Verona non eccelle

Sono 8 le Regioni e 21 i capoluoghi di provincia virtuosi per quanto riguarda la spesa per le bollette di luce, gas e acqua. A decretarlo è stata la classifica elaborata per Adnkronos dalla Fondazione Gazzetta Amministrativa della Repubblica italiana, nell’ambito del progetto Pitagora, che prende in esame i costi sostenuti nel 2022.

La classifica è suddivisa in tre fasce e in ogni fascia sono tre le valutazioni possibili. La fascia dell'eccellenza è contrassegnata dalla lettera A e la migliore valutazione è la tripla A (AAA). La fascia intermedia è identificata dalla lettera B. Mentre per la fascia più bassa la lettera scelta è la C.

Il Veneto è tra le 8 Regioni che sono nella fascia più alta ed insieme alla Calabria è l'unica ad aver ricevuto la valutazione finale migliore in assoluto, la tripla AAA. «Il Veneto è l'unica Regione d'Italia ad avere tutte A nella classifica sulla spesa per luce, gas e acqua - ha evidenziato il presidente Luca Zaia - Servizi che costano, nell’utilizzo dei quali una pubblica amministrazione deve dare l’esempio di gestione oculata. Il Veneto primeggia, ed è una bella soddisfazione, ma è da queste piccole ma importanti cose che si può capire come l’autonomia, che significa assunzione diretta di responsabilità, potrebbe aiutare tutti a usare meglio ogni euro a disposizione. La riprova di questo sostegno sta nel secondo posto occupato dalla Calabria, il che dimostra che tutti ce la possono fare e tutti, responsabilizzando il loro operato in maniera autonoma, potranno migliorare le loro performances. In Veneto, la totale attenzione alla spesa anche di un solo euro è un fatto culturalmente acquisito da anni. Un successo che non è solo della Regione».

Infatti, la classifica di Adnkronos comprende anche i capoluoghi di provincia. E tra i 21 capoluoghi inseriti nella "fascia A" ce ne sono quattro veneti: Rovigo (unica tripla A), Padova, Belluno e Treviso. Vicenza, insieme ad altri 9 capoluoghi italiani, è stata giudicata incomparabile per queste voci di spesa. Mentre Verona e Venezia si trovano nella fascia intermedia: tripla B per Venezia e doppia B per il capoluogo scaligero.