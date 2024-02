Ciclovia del Garda, De Berti: «Un altro tassello per completare il tratto Veneto»

«Con la realizzazione del tracciato nel Comune di Torri del Benaco, dalla località Roccia delle Griselle alla località Acque Fredde, mettiamo in sicurezza l'utenza debole che transita sulla Gardesana. Una grandissima opportunità per lo sviluppo del turismo sostenibile e un altro tassello per il completamento del tratto Veneto della Ciclovia del Garda, uno dei 10 percorsi della rete ciclabile nazionale, cinque dei quali attraversano la nostra Regione. Prosegue l’impegno nello sviluppo della rete infrastrutturale ciclopedonale in Veneto, per la promozione della mobilità slow non solo in un’ottica turistico-ambientale, ma anche negli spostamenti quotidiani casa-lavoro. Un’occasione davvero preziosa per innescare processi di rigenerazione del territorio e del contesto socio-economico-culturale in cui viviamo».

Lo ha detto la vicepresidente e assessore alle Infrastrutture e Trasporti della Regione del Veneto, Elisa De Berti, che giovedì sera alle 20.30, a Torri del Benaco, sarà presente all’illustrazione del progetto esecutivo per la realizzazione del tratto veneto della Ciclovia del Garda – Lotto funzionale 2°, dalla località Roccia delle Griselle alla località Acque Fredde. Sarà illustrato anche l’intervento di messa in sicurezza di un tratto della S.R. 249 "Gardesana Orientale".

L’appuntamento è nell’Auditorium San Giovanni (ex Chiesa di San Giovanni), in via per Albisano, 1.