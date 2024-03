Cdsa: «Garantire cure di lunga durata a malati cronici»

Cdsa (Coordinamento nazionale per il diritto alla sanità per le persone anziane malate e non autosufficienti) organizza il convegno "Persone malate croniche non autosufficienti e malati di Alzheimer o con altre demenze: garantire le cure di lunga durata del servizio sanitario nazionale, a casa, in rsa e nel fine vita". L’appuntamento è per domani, 25 marzo, dalle 10 alle 17 nella sala Giulietta e Romeo di Palazzo Capuleti, a Verona.

«Tutte le persone malate croniche non autosufficienti hanno diritto alle cure sanitarie e socio-sanitarie, comprese quelle di lunga durata - ha fatto sapere il Cdsa - Tuttavia, proprio le Regioni hanno nel tempo approvato provvedimenti per negare ai malati cronici non autosufficienti l’accesso immediato alle prestazioni domiciliari, semiresidenziali o residenziali previste dalla legge nazionale, in violazione del fondamentale diritto alla tutela della salute della nostra Costituzione. Una logica escludente, purtroppo sposata anche dalla legge sulla non autosufficienza e dal decreto attuativo approvato dal Consiglio dei ministri del 25 gennaio scorso che non garantisce diritti esigibili e anzi punta esplicitamente a trasformare i malati cronici non autosufficienti in "casi sociali", da collocare in un sistema separato dal servizio sanitario con minori tutele».

Il Cdsa vuole, invece, mantenere le tutele del servizio sanitario, presentando e condividendo modelli innovativi di cure domiciliari e proposte di riqualificazione di quelle residenziali. Il convegno sarà occasione anche per raccontare le esperienze amministrative positive promosse dalle associazioni e per promuovere un confronto con le istituzioni. L'obiettivo è adeguare le prestazioni socio-sanitarie domiciliari, semiresidenziali e residenziali alle esigenze dei malati cronici non autosufficienti. E punto qualificante è la loro collocazione nel servizio sanitario, giuridicamente tutelato e appropriato dal punto di vista clinico.

Il convegno segue, pur come evento a sé stante, gli appuntamenti che il Cdsa ha proposto nel 2023 sul tema della salvaguardia e garanzia del diritto alle cure per i malati cronici non autosufficienti a Roma (17 maggio 2023), Perugia (6 novembre 2023) e Milano (17 novembre 2023).